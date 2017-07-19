Credito lombardo veneto: Banco Desio al 9,81% dopo aumento capitale

Allo studio 'possibili sinergie' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 dic - Banco di Desio e della Brianza ha aderito all'aumento di capitale del Credito Lombardo Veneto con l'acquisizione di una partecipazione di minoranza pari al 9,81% del capitale sociale. Cosi' in una nota. Si tratta di una decisione presa 'nell'ambito di un percorso volto a supportare il piano industriale e di rilancio della banca, proposto dal nuovo amministratore delegato Paolo Gesa' spiega Alessandro Decio, ceo di Banco Desio. L'operazione infatti si inserisce in 'una logica di collaborazione con Credito Lombardo Veneto e con i principali azionisti, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento su un territorio, quello di Brescia, caratterizzato da un forte potenziale e da una spiccata vocazione imprenditoriale'. Banco Desio intende quindi 'lavorare a fianco dell'amministratore delegato e degli altri soci nella realizzazione del piano, valutando possibili sinergie nell'interesse di entrambe le banche e della clientela del territorio'.

