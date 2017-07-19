Credito consumo: al via iter nuove norme Ue, 'faro' su consulente debito -2

Sovraindebitamento tema sociale per l'esclusione finanziaria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - I prossimi dodici mesi di tempo prima dell'implementazione della nuova direttiva sul credito al consumo serviranno quindi per mettere a fuoco le novita' e, in particolare, e decidere su come strutturare in Italia il servizio del consulente del debito. Quest'ultimo ha un impatto positivo nelle realta' estere dove e' gia' diffuso in termini di minori costi sociali. Una proposta lanciata nei mesi scorsi vorrebbe attribuire il costo del servizio (gratuito per il debitore) al settore finanziario, ad iniziare dalla banche, e al settore del gioco d'azzardo. Alcune associazioni dei consumatori hanno proposto la creazione di un fondo pubblico permanente che possa essere alimentato anche da finanziamenti statali ed europei. Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera, ha di recente preso un impegno pubblico per un ciclo di audizioni sul tema.

Alla nuova direttiva guarda con attenzione il mondo cattolico in quanto "inserisce una serie di strumenti informativi per aumentare la capacita' di prendere decisioni informate e consapevoli in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito. La direttiva chiarisce che la finalita' del merito creditizio e' l'individuazione di una condotta responsabile del finanziatore evitando il sovraindebitamento del consumatore. Sono pertanto previste misure maggiormente rigorose per la valutazione del merito creditizio" si legge nell'ultimo rapporto della Fondazione Salus Populi Romani, la fondazione promossa dalla Diocesi di Roma guidata dal Vicario generale, cardinale Baldo Reina, che agisce nel Lazio per contrastare il fenomeno. Il rapporto mette in luce come "molte crisi congiunturali dell'economia delle famiglie non hanno potuto piu' essere fronteggiate con opportune variazioni contrattuali nelle esposizioni debitorie e con manovre di dilazione dei pagamenti. Dunque, si e' venuto normalizzando un fenomeno patologico ancora in larga parte non compreso, persino nella sua concettualizzazione sociale".

Ggz

(RADIOCOR) 15-11-25 16:11:28 (0368) 5 NNNN