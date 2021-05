Credito: Bussi (Finint), pandemia frena recuperi cartolarizzazioni con gacs -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - La posizione della DgComp della Commissione europea - aggiunge Messina nel corso dell'Utp Summit de Il Sole 24 ore - e' di apertura verso l'utilizzo di una garanzia pubblica per tutte le tipologie di crediti deteriorati come e' avvenuto per la legge varata di recente in Grecia che estende l'ombrello della garanzia pubblica anche ai crediti unlikely to pay.

"Gli Utp sono un credito vivo che tocca l'economia reale e non riguarda il recupero ma e' legato alle pmi e alla vita della pmi. Non si tratta quindi di cambiare la parolina sofferenza con Npe ma di fare qualcosa di diverso a protezione del credito con una maggiore facilita' di cessione del credito stesso". Bussi concorda che non si possa copiare il modello gacs per gli npl per gli Utp "ma sarebbe un peccato ricominciare da zero; abbiamo cinque anni di storia con tanti insegnamenti che possono essere importati nel mondo Utp per creare gli strumenti adeguati e interessanti per gli investitori internazionali". Investitori, ricorda il banchiere di Finint che "con la velocita' di un battito di ciglia vanno a investire da un'altra parte se non riusciamo a creare strumenti adeguati per loro".

Tornando ai flussi di recuperi delle sofferenze assistite da gacs, nel corso dell'Utp Summit e' stato notato da Emanuela da Rin, partner dello studio legale Bonelli Erede "un'accelerazione della cessione dei portafogli per rispettare il business plan". Da Rin ha anche sottolineato alcuni vincoli che la legge italiana sulle cartolarizzazioni, in generale ben congegnata, pone a eventuali cartolarizzazioni di crediti Utp.

Ggz

(RADIOCOR) 26-05-21 14:52:32 (0385) 5 NNNN