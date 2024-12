Credit Mutuel Asset Management: Germania, come uscire dallo stallo - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - La situazione in Germania e in Spagna si e' evoluta in modo diverso, con l'economia tedesca in stagnazione mentre quella spagnola ha una dinamica positiva. La banca centrale spagnola ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita per il 2025 dal 2,2% al 2,5%, con una crescita attesa per il 2024 a circa il 3%.

Esistono anche altri fattori esplicativi (Next Generation EU, il turismo in Spagna, gli sgravi fiscali, ecc.) ma, dal nostro punto di vista, il fattore primario resta la differenza nell'accesso all'energia a basso costo.

Come reminder, nei mercati europei i prezzi dell'energia sono fissati dai costi marginali (il costo di produrre un MWH in piu' di elettricita'). Le deboli interconnessioni tra Spagna e Portogallo da un lato, e il resto del mercato europeo dall'altro, spiegano l'attuazione della 'eccezione iberica' e perche' i prezzi dell'energia siano oggi sensibilmente inferiori in Spagna e Portogallo.

Finche' i problemi energetici della Germania non si risolveranno, sara' difficile assistere una ripresa significativa della sua economia. Tuttavia, ci sono motivi di speranza. Un recupero dell'economia cinese sarebbe una buona notizia per l'export tedesco, anche se questo non e' il nostro scenario di base. Ci sembra piu' probabile una stabilizzazione. Le elezioni tedesche all'inizio del prossimo anno potrebbero portare a un aumento degli stimoli fiscali.

Raggiungere il consenso politico su questo tema sara' complesso, visto che e' richiesta una maggioranza dei due terzi per modificare la costituzione. Per contrastare le possibili misure di un'amministrazione Trump volte a colpire il consistente surplus commerciale tedesco con gli Stati Uniti potrebbe essere necessario uno stimolo fiscale.

*Senior Strategist di Credit Mutuel Asset Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

