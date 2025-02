Credit Mutuel AM: dobbiamo temere le operazioni bancarie europee? - PAROLA AL MERCATO

di Jeremie Boudinet* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - La crisi finanziaria globale del 2007-2009 ha scompaginato il settore bancario in tutto il mondo. Mentre le maggiori istituzioni statunitensi e britanniche sono state costrette a fusioni urgenti, in tutta l'Europa continentale le banche hanno subito un'ondata di nazionalizzazioni e salvataggi massicci.

Le crescenti richieste normative hanno accelerato le fusioni in alcuni dei settori bancari piu' frammentati, come la Spagna e l'Italia.

LA CORSA A CRESCERE DI DIMENSIONI Fino al 2022 la redditivita' delle banche e' stata gravemente ostacolata da un contesto di bassi tassi di interesse, strutture di costo elevate, ingenti accantonamenti per rischi di credito e contenzioso e notevoli riserve obbligatorie per garantire adeguati coefficienti patrimoniali. La corsa a crescere di dimensioni e' quindi diventata un fattore cruciale per garantire economie di scala e risparmi sui costi. In base ai propri vantaggi competitivi molte banche hanno anche rafforzato o ridimensionato specifiche attivita'.

Tuttavia, la corsa a crescere di dimensioni ha dei limiti, come le acquisizioni ostili di istituzioni sistemiche.

Sembrava che le operazioni di consolidamento fossero piu' facili per banche di secondo livello e a livello nazionale piu' che internazionale, soprattutto per motivi finanziari: la necessita' di mantenere coefficienti di solvibilita' e liquidita' considerevoli e separati in ciascun Paese, le complessita' normative relative all'ambito delle risoluzioni bancarie, l'incompletezza dell'Unione Bancaria Europea sul fondo di garanzia dei depositi e sinergie meno evidenti.

UNA NUOVA ONDATA DI M&A Lo scorso settembre la banca italiana UniCredit e' entrata sulla scena dell'M&A su larga scala acquisendo una partecipazione in Commerzbank. L'opposizione si e' fatta rapidamente politica piu' che finanziaria, evidenziando le tensioni nazionalistiche come un ulteriore ostacolo alle fusioni transnazionali. Ritenendo che il suo progetto di M&A fosse nella migliore delle ipotesi posticipato viste le imminenti elezioni tedesche, a novembre Andrea Orcel ha puntato sulla banca italiana Banco Bpm, appena 12 giorni dopo che quest'ultima aveva annunciato un'offerta di acquisto per la societa' di asset management Anima.

Da novembre, la corsa all'M&A in Italia e' decollata: Credit Agricole ha aumentato la sua partecipazione in Banco Bpm.

Banco Bpm e Anima hanno congiuntamente aumentato la loro partecipazione in Monte dei Paschi di Siena. A gennaio Banca Ifis, specializzata in NPL, ha annunciato un'offerta di acquisto per la rivale italiana Illimity Bank, mentre Monte dei Paschi ha comunicato un'offerta di acquisto su Mediobanca. Quest'ultima e' forse la piu' sorprendente, in quanto Mps e' sempre stata un obiettivo sul mercato italiano.

L'offerta, prontamente respinta, prevedeva un prezzo di acquisto ora inferiore al prezzo corrente di Mediobanca, inoltre Mps faceva riferimento a risparmi sui costi attraverso sinergie molto ottimistiche.

L'M&A ostile nel settore bancario e' passato nel giro di pochi anni da tabu' a norma. Negli ultimi dieci anni l'M&A bancario in Europa ha seguito le logiche dell'integrazione, con prezzi di acquisizione ragionevoli tuttavia e' da vedere se tale disciplina verra' mantenuta in possibili future operazioni. La posizione attuale di Credit Agricole con i suoi aumenti di capitale in Banco Bpm e' difensiva ma, a seconda dell'esito dell'offerta di acquisto di UniCredit, potrebbe toccargli un coinvolgimento maggiore o addirittura un ruolo di salvatore.

*Head of Financials & Subordinated debt di Credit Mutuel AM.

