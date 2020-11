Credit Agricole: Maioli, investiamo perche' abbiamo fiducia nell'Italia (Sole)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 nov - "Con l'Opa da oltre 700 milioni su Creval, il gruppo Credit Agricole porta a oltre 4 miliardi gli investimenti realizzati in Italia negli ultimi 4 anni. Continuiamo a farlo perche' abbiamo grande fiducia nel Paese, abbiamo dimostrato di essere investitori di medio lungo periodo che non si fanno impressionale dallo spread". Cosi', Giampiero Maioli, ceo di Credit Agricole e head of Credit Agricole per l'Italia in un'intervista al Sole 24 ore, dopo il lancio dell'Opa sul Creval a 10,5 euro per azione che, sottolinea, ha il pieno supporto delle fondazioni azioniste. "Credit Agricole - ha detto - e' il decimo gruppo bancario al mondo, ma si considera europeo, francese e italiano". Maioli, che dice anche di non aver avuto nessun via libera preventivo dal Governo ma di aver informato le autorita' di Vigilanza, non risponde sul golden power ("non entro nel merito delle valutazioni politiche") e sottolinea che, con il Banco Bpm, il gruppo e' "felice di avere una forte partnership nel consumer finance".

Red-Chi

