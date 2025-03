Credit Agricole: controllata assicurativa compra quota di Whysol Renewables

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mar - Credit Agricole Assurances, la societa' che riunisce tutte le attivita' assicurative della Banque Verte, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Whysol Renewables, 'produttore italiano indipendente di energia rinnovabile che possiede e gestisce 157 Mw di impianti solari ed eolici situati principalmente nell'Italia meridionale', controllata della holding di investimento italiana Whysol Investments. Credit Agricole Assurances, sottolinea una nota, e' impegnata 'a sostenere la crescita di Whysol Renewables, in particolare nella diffusione di una nuova tecnologia, essenziale per il mercato italiano delle rinnovabili: l'accumulo di batterie e la fornitura di energia elettrica tramite batterie'. 'Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova operazione che e' pienamente in linea con la strategia diinvestimento e diversificazione a lungo termine di Credit Agricole Assurances, un approccio esemplificato da tali investimenti in progetti che promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili e di un'economia a basse emissioni di carbonio', ha commentato Nicolas Denis, ceo di Credit Agricole Assurances. 'La partnership con Whysol Renewables rappresenta per Credit Agricole Assurances l'opportunita' di investire in un progetto che contribuisce alla transizione energetica in Italia, una geografia chiave per il nostro gruppo, ampliando al contempo il proprio ambito di investimento', ha concluso.

Nell'ambito dell'operazione Rothschild e' stato advisor finanziario di Whysol Investments.

