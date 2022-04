Credit Agricole: al via migrazione rete Creval, trattativa sindacale a oltranza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 apr - Una trattativa a oltranza e' in corso in queste ore tra Credit Agricole Italia e i sindacati mentre sta partendo il week-end lungo di migrazione della rete del Creval in quella di CAI che rappresenta l'ultimo atto dell'acquisizione della banca valtellinese da parte dell'istituto transalpino che in Italia e' guidato da Giampiero Maioli. Una trattativa complessa, riferiscono fonti sindacali, con i rappresentanti dei lavoratori fiduciosi tuttavia sulla possibilita' di raggiungere un accordo entro la fine del week-end. Il processo di migrazione coinvolge circa 800 dipendenti delle due banche. Sono emerse perplessita' da parte sindacale per una formazione, finalizzata al 'conversion weekend', ritenuta non adeguata. La fusione comporta una razionalizzazione delle rete che coinvolge una settantina di sportelli. La trattativa punta ad armonizzare gli istituti contrattuali di secondo livello, diversi tra le due banche. Contenuta la mobilita' territoriale dei quasi mille addetti della direzione centrale Creval che verra' riorganizzata in poli territoriali. A livello territoriale, riferiscono i sindacati, le filiali Creval del Trentino e del Veneto verranno inizialmente accorpate alla direzione Lombardia Nord per poi trasferirsi in quella del Veneto dall'inizio del 2023, una volta completata l'incorporazione di CA Friuladria nella rete CAI.

