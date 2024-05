Credem Euromobiliare P.B.: Romano alla guida rete consulenti finanziari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - Luca Romano sara' alla guida della rete dei consulenti finanziari della banca del Gruppo Credem, specializzata nella gestione dei grandi patrimoni guidata dal direttore Generale Matteo Benetti. E' stato comunicato durante la convention di Credem Euromobiliare Private Banking in corso in Puglia. Luca Romano, nato a Parma nel 1972 e laureato in Economia, con specializzazione in discipline bancarie, ha sviluppato il suo percorso professionale in BNL ricoprendo dal 1997 incarichi con responsabilita' crescenti fino a diventare, nel febbraio 2023, Responsabile Rete Life Banker. Luca Romano ha dichiarato, a margine dei lavori della convention: "Trovo in Credem Euromobiliare Private Banking un ecosistema realmente integrato di servizi di wealth management e wealth advisory, che sono per me centrali nell'evoluzione della proposta di valore per la clientela e assolutamente coerenti con il percorso di sviluppo del ruolo del consulente, sempre piu' orientato alla gestione e tutela del patrimonio, finanziario e non, dei propri clienti".

com-

(RADIOCOR) 23-05-24 11:21:19 (0327) 5 NNNN