Cre'dit Mutuel AM: ripresa economica tedesca, come ottenere un'adeguata esposizione - PAROLA AL MERCATO

di Francois Rimeu* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mag - . La Germania ha annunciato un piano di ripresa storico: circa 1.000 miliardi di euro per modernizzare l'infrastruttura nazionale e rafforzare le sue capacita' di difesa del Paese.

L'attivita' economica nell'Eurozona e' debole ormai da quasi tre anni, con una crescita dello 0,4% nel 2023 e dello 0,9% nel 2024, mentre il 2025 non mostra segnali di miglioramento.

Alla base di questa debolezza ci sono principalmente le difficolta' delle due maggiori economie della regione: Francia e Germania. Per la Francia, purtroppo, si intravedono pochi margini di miglioramento a causa dell'instabilita' politica e dello scarso spazio di manovra fiscale. In Germania, invece, la situazione e' cambiata radicalmente negli ultimi mesi..

UN PIANO DI INVESTIMENTI MASSIVO La Germania ha annunciato un piano di ripresa storico, volto a rafforzare le proprie infrastrutture e le capacita' difensive. Il piano prevede 500 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture (energia, digitalizzazione) e la possibilita' per i Lander di registrare deficit fino allo 0,35% del PIL. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al rigido approccio tedesco ai conti pubblici adottato in passato. Tuttavia, la Germania deve ora rivedere il proprio modello di crescita, ancora fortemente basato sul settore industriale, la cui produzione e' calata di quasi il 13% dalla fine del 2017. L'introduzione recente di dazi doganali del 25% sui veicoli rappresenta inoltre una nuova minaccia, che ha spinto le autorita' tedesche ad abbandonare un atteggiamento attendista.

L'altra componente del piano di ripresa tedesco e' il Readiness 2030 Plan (precedentemente noto come ReArm Europe), che consente un aumento della spesa per la difesa fino all'1,5% del PIL senza attivare le procedure per deficit eccessivo. Parallelamente, la Germania ha annunciato l'esclusione dalla contabilita' fiscale della spesa per la difesa che eccede l'1% del PIL. L'obiettivo e' mobilitare fino a 800 miliardi di euro per rafforzare le capacita' di difesa dell'UE, di cui circa 300 miliardi destinati alla sola Germania.

Nel complesso, questi piani di ripresa rappresenterebbero uno stimolo pari a circa lo 0,7% del PIL per i Paesi dell'Unione Europea, ma significativamente superiore per la Germania: Se tutti questi piani venissero attuati congiuntamente, la spesa nei prossimi cinque anni potrebbe raggiungere il 2,5% del PIL annuo fino al 2030.

La Germania sta inoltre attraversando una profonda trasformazione nel settore energetico, avendo recentemente rimosso ogni opposizione all'energia nucleare francese.

Le previsioni di crescita attuali indicano un +1,1% per il 2026 (secondo il consensus Bloomberg e le stime della UE) e un +1,7% per il 2027. Come avvenuto negli Stati Uniti a seguito dei vari piani di stimolo post-Covid, appare ora molto probabile che la crescita tedesca venga significativamente rivista al rialzo nei prossimi anni. Il settore industriale sara' probabilmente tra i principali beneficiari di questi piani di rilancio; in particolare, tutto cio' che riguarda digitalizzazione, edilizia, difesa ed efficienza energetica dovrebbe trovarsi all'inizio di una fase di domanda sostenuta.

