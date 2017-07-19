Cre'dit Mutuel AM: il momentum favorevole dell'economia globale - PAROLA AL MERCATO

di Francois Rimeu* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 nov - Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, le tensioni politiche e geopolitiche continuano a dominare la scena. Eppure, l'incertezza e' diminuita significativamente negli scorsi mesi. I dazi USA si sono stabilizzati intorno al 17-18% e i mercati hanno trovato comfort su questo livello, suggerendo che il commercio globale non e' deragliato e che abbiamo evitato il peggio.

L'outlook economico globale e' solido. Negli ultimi 6 mesi le previsioni di crescita sono state riviste costantemente al rialzo, sia negli USA, che nell'Eurozona e in Cina, e si prevede un proseguimento di questa tendenza positiva fino alla fine dell'anno.

Individuiamo due fattori a sostegno di questo momentum favorevole. Il primo e' il forte supporto fiscale negli Stati Uniti. Quest'anno si prevede che il governo USA spenda 6.200 miliardi di dollari, un aumento dell'8% rispetto al 2024.

Nonostante un aumento nelle entrate fiscali dell'8% e di 200 miliardi di dollari dai dazi, quest'anno il deficit dovrebbe ancora ampliarsi di circa 100 miliardi. Tuttavia, i tagli fiscali approvati negli scorsi mesi, insieme all'accresciuta spesa per la difesa, continueranno ad avere effetti positivi nel 2026. Questo sostegno fiscale non si limita agli USA: anche il notevole piano di spesa tedesco approvato quest'anno sta iniziando a sostenere l'economia e, nonostante alcuni ritardi nell'attuazione, questo trend positivo dovrebbe protrarsi nel 2026. Anche in Giappone ci aspettiamo un maggior aiuto del governo dopo l'elezione di Sanae Taksishi a Primo Ministro.

Il secondo elemento a supporto e' l'eccezionale vastita' degli investimenti legati all'intelligenza artificiale, specialmente negli USA. Le aziende piu' grandi sono in corsa per il dominio del mercato, investendo somme che farebbero arrossire qualsiasi Paese europeo: oltre 440 miliardi di dollari nel 2025, con proiezioni che superano i 500 miliardi di dollari per il 2026. Nonostante permangano delle incognite circa la profittabilita' a lungo termine, da un punto di vista macroeconomico attualmente questi investimenti stanno supportando la crescita in modo sostanziale.

I rischi di inflazione restano ampiamente confinati, persino negli USA, in cui le attese si sono mantenute stabili. Questo offre margine di manovra alle banche centrali per proseguire la politica accomodante, il che sostiene ulteriormente gli asset rischiosi. Cio' detto, riteniamo che le attese di mercato sui tagli dei tassi della Fed nel 2026 possano essere leggermente sovrastimate.

Infine, un piccolo commento sulla Francia: resta il punto debole dell'Eurozona, sia dal punto di vista economico che politico. Sfortunatamente, le previsioni di medio termine lasciano poco spazio all'ottimismo ed e' probabile che lo spread con la Germania fatichera' a rimanere al di sotto degli 80 punti base per un periodo prolungato.

Nel complesso, ci aspettiamo un contesto favorevole per un proseguimento della crescita del mercato azionario, con una preferenza per i mercati emergenti, dove vediamo valutazioni piu' interessanti. Anche gli asset di credito dovrebbero trarre beneficio da una domanda che continua ad essere solida.

*Senior Strategist di Cre'dit Mutuel AM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 22-11-25 11:25:55 (0219) 5 NNNN