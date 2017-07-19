Cre'dit Mutuel am: fiducia su azionario ma focus su tassi e geopolitica - PAROLA AL MERCATO

di Caroline Lamy* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 feb - Da novembre in poi i mercati azionari hanno mantenuto il trend positivo osservato nel corso di tutto il resto dell'anno, grazie al sostegno di una graduale normalizzazione della politica monetaria, una crescita resiliente e l'espansione di fattori di performance al di la' dei titoli growth americani a grande capitalizzazione.

Nel corso del 2025, i mercati europei hanno registrato una performance in euro del 20% (36% in dollari). Questi risultati sono stati raggiunti per effetto di un forte rimbalzo dei titoli ciclici e value, in particolare finanziari, industriali e della difesa. Da novembre i mercati hanno evidenziato una performance sostenuta in un contesto di calo dell'inflazione e maggiore visibilita' sul percorso dei tassi da parte della BCE. Le aziende europee hanno tratto beneficio da due elementi a supporto: valutazioni che sono rimaste interessanti rispetto agli USA e le attese di tassi d'interesse piu' bassi nel 2026. Cio' ha consentito all'Europa di sovraperformare ancora alla fine dell'anno nonostante un quadro economico tutt'ora complesso.

Le valutazioni delle PMI europee continuano ad essere interessanti. Il rimbalzo potrebbe essere sostenuto da pacchetti di stimolo e dal tema della difesa, con una domanda importante: quando si concretizzera' il re-rating? Negli Stati Uniti sia l'economia sia i consumi sono resilienti. Stiamo ancora osservando un'elevata concentrazione all'interno degli indici, in particolare l'S&P 500, in cui le 'Magnifiche 7' rappresentano quasi un quarto del peso dell'indice. Rispetto agli scorsi anni, la sovraperformance di questi sette titoli rispetto al resto del mercato e' stata piu' contenuta e differenziata. Il filone dell'intelligenza artificiale e' ancora in corso ma il mercato sta diversificando in risposta alle incognite sul ritorno dei massicci investimenti annunciati. C'e' anche un rinnovato interesse nei titoli a media capitalizzazione, con l'indice di riferimento, il Russell 2000, che ha sovraperformato dall'inizio del 2026.

*Head of Equity Management, Cre'dit Mutuel AM.

