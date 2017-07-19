Cre'dit Mutuel AM: continuano le prospettive positive per l'oro nel lungo periodo - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - Valore per gli azionisti e investimenti di lungo termine sono incompatibili? Storicamente, le societa' aurifere hanno restituito capitale agli azionisti attraverso i dividendi, una volta finanziati gli investimenti. Gli investitori avevano espresso forti critiche nei confronti dell'eccesso di investimenti registrato nel ciclo precedente. Di conseguenza, oggi queste societa' mostrano una disciplina molto maggiore nell'allocazione del capitale.

Per quanto riguarda le principali (Newmont, Agnico Eagle Mines, ecc.), i rendimenti degli azionisti hanno rappresentato quasi il 36% dell'allocazione del capitale nel 2025, sostenuta dalla forte crescita dei programmi di riacquisto di azioni proprie, che hanno inciso per quasi il 18%, mentre le spese in conto capitale hanno rappresentato meno del 50%. Dopo aver effettuato ingenti investimenti tra il 2021 e il 2024, a partire dallo scorso anno queste societa' stanno beneficiando dei risultati di tali investimenti.

Piu' recentemente, e dopo aver storicamente restituito poco capitale agli azionisti, anche societa' di medie dimensioni come Torex Gold Resources e Dpm Metals hanno avviato programmi di riacquisto di azioni proprie. Grazie alle miniere attualmente operative, queste societa' generano oggi flussi di cassa consistenti, che consentono loro sia di finanziare lo sviluppo sia di remunerare gli azionisti.

In un contesto caratterizzato da rischi economici e geopolitici, dall'erosione del valore del dollaro e dall'accumulo di un ingente debito pubblico, come dimostra il caso degli Stati Uniti, il cui debito ha ormai raggiunto i 40.000 miliardi di dollari, gli investitori hanno diversificato i propri portafogli tornando a guardare all'oro. Il metallo giallo rappresenta infatti un asset rilevante ai fini della diversificazione, al quale e' possibile accedere direttamente (in forma fisica o finanziaria) oppure attraverso le societa' estrattive.

Nonostante la volatilita' di breve periodo legata ai movimenti dei tassi di interesse e alle aspettative di politica monetaria, nel lungo periodo i fondamentali dell'oro rimangono solidi (gioielleria, investimenti, acquisti da parte delle banche centrali, ecc.). Tuttavia, le fasi di aumento dei tassi di interesse risultano penalizzanti per l'oro in quanto il metallo prezioso non offre alcun rendimento. Nell'attuale contesto, con il prezzo dell'oro stabilmente al di sopra dei 4.000 dollari l'oncia, le societa' minerarie beneficiano quindi di una significativa leva operativa, parte della quale viene restituita agli azionisti.

* Portfolio Manager Thematic Equities, Cre'dit Mutuel AM (parte del gruppo La Francaise) "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 11-10-26 13:57:46 (0267) 5 NNNN