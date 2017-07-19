Cre'dit Mutuel AM: AI e geopolitica, il crescente divario tra Ue e Usa - PAROLA AL MERCATO

di Francois RIMEU* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mag - La situazione nello Stretto di Hormuz resta in fase di stallo, con il traffico marittimo praticamente paralizzato. Tuttavia, i mercati azionari continuano a mostrare una notevole resilienza. Il motivo e' semplice e si puo' riassumere in due lettere: AI.

La stagione degli utili ha infatti confermato il forte slancio del settore e, soprattutto, l'eccezionale redditivita' dei produttori di semiconduttori e memorie (RAM). Si tratta di un fenomeno globale, che dimostra come oggi sia piu' importante investire nei settori giusti, quelli vincenti, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sull'allocazione geografica. Ad esempio, e' stato chiaramente piu' vantaggioso investire in Corea o negli Stati Uniti piuttosto che in Europa, ma ancor piu' decisivo e' stato selezionare societa' come TSMC o ASML invece di puntare su settori come healthcare o beni di consumo.

La domanda oggi e' se questa tendenza sia destinata a proseguire o se si sia spinta troppo oltre. Per il momento, l'aumento dei prezzi delle azioni di queste societa' riflette il miglioramento delle prospettive sugli utili, con valutazioni che non si discostano in modo significativo da quelle osservate due o tre anni fa. Questa considerazione puo' essere estesa, in realta', alla maggior parte dei mercati azionari: i guadagni registrati quest'anno sono stati determinati principalmente dalla crescita degli utili, piu' che da valutazioni piu' elevate.

Nel lungo periodo emergono pero' diversi interrogativi, in particolare quello della circolarita', ossia il meccanismo per cui la spesa di un'azienda diventa il fatturato di un'altra. Il riferimento e' soprattutto agli hyperscaler statunitensi, che sostengono un intero ecosistema. La crescita di questi investimenti, il cui ritorno economico resta per ora incerto, e' davvero sostenibile nel tempo? La questione rimane aperta.

Per concludere sul tema dell'AI, vale la pena citare anche la prossima IPO di SpaceX, la cui valutazione potrebbe raggiungere i 2.000 miliardi di dollari: un valore pari a circa il 6% del PIL statunitense, che la collocherebbe tra le dieci maggiori aziende al mondo, pur restando non profittevole. Cifre di questa portata mostrano come tutto cio' che ruota attorno all'intelligenza artificiale stia assumendo sempre piu' una questione macroeconomica.

*Senior Strategist, Cre'dit Mutuel Asset Management.

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(RADIOCOR) 29-05-26 12:28:32 (0341) 5 NNNN