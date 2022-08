Cre'dit Agricole Italia: attiva plafond per aziende colpite da maltempo

In Emilia Romagna, Toscana e Liguria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ago - Cre'dit Agricole Italia ha deciso di assistere finanziariamente le aziende di Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. La banca ha attivato, in particolare, linee di credito a condizioni vantaggiose per l'immediato ripristino delle attivita' produttive e per garantire la liquidita' necessaria agli imprenditori. I finanziamenti verranno erogati a valere su un plafond dedicato e con un iter burocratico semplificato per accelerare i tempi di concessione, offrendo un ulteriore e concreto segnale di vicinanza al mondo produttivo dei territori coinvolti.

