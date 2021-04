Covid: Sesana, tanti rimasti indietro, bussola sociale dentro e fuori azienda

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - "Ci vorra' ancora un po' di tempo per uscire da questa situazione difficile, ci sono disuguaglianze e persone rimaste indietro, anche nelle nostre aziende, anche se abbiamo fatto molto, abbiamo garantito sicurezza, posti di lavoro, ma quando una tempesta cosi' forte colpisce, ci dobbiamo rendere conto che non tutti sono sulla stessa barca". Lo ha detto Marco Sesana, ceo di Generali Italia durante l'Elis ceo meeting 'Una Bussola per orientarsi nel Nuovo Mondo. Un Timone per non perdere la rotta' organizzato ad Elis con Luiss Business School. "Dobbiamo quindi far funzionare la bussola sociale all'interno e all'esterno dell'azienda. Tutti noi dobbiamo fare profitti, tutti abbiamo le trimestrali da completare ma abbiamo anche una missione da completare. Faccio un esempio sulla mia azienda: come assicuratori e' proteggere la vita delle persone. Ma ognuno per la competenza che ha deve concentrarsi non solo sul cosa si fa ma anche sul come, spesso il come e' piu' importante". Come ceo possiamo portare la competenza anche nel risolvere questione sociali che non e' corretto dire che come aziende non ci riguardino perche' viviamo nella societa'. Una rete di ceo che fa questo e' piu' efficace di un'azienda da sola".

