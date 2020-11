Covid: a ottobre a Parigi appena un quarto del traffico aereo del 2019

Nel 2021 prevista lenta e progressiva ripresa da aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 nov - A ottobre il traffico negli aeroporti di Parigi e' stato appena un quarto rispetto ai livello dell'anno prima, a causa della crisi provocata dal coronavirus. E' quanto ha annunciato Adp, la societa' che gestisce gli aeroporti di Charles de Gaulle e Orly. Nel dettaglio a ottobre solamente 2,3 milioni di passeggeri sono stati accolti nei due aeroporti parigini, con un calo del 75,6% rispetto allo stesso mese del 2019. A Charles de Gaulle sono aperti solamente i Teminali 2E, 2F et 2AC sia per il traffico passeggeri, sia per quello commerciale. La societa' ha poi deciso di chiudere dall'11 novembre l'aeroporto di Orly, che per altro aveva gia' subito uno stop dal primo aprile al 26 giugno. Da inizio anno il traffico nei due aeroporti parigini ha subito un tracollo del 67,3% risptto all'anno scorso. Il traffico degli aeroporti gestiti da Adp, circa una ventina nel mondo tra proprieta' diretta e indiretta, nel mese di ottobre ha registrato un calo del 56,8% rispetto a ottobre 2019. Da inizio anno il ribasso e' stato del 61,3% da inizio anno. Il gruppo, comunque, sta programmando il 2021 tenendo come base il 2019 e ipotizzando un traffico che si stabilizzera' in una forchetta compresa tra il 45 e il 55% rispetto al totale del 2019. Adp prevede per l'anno prossimo una lenta e progressiva ripresa a partire da aprile e ipotizza l'assenza di nuove restrizioni ai viaggi dall'estate 2021.

