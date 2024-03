Cosmopol: in 2023 volume d'affari a 270 mln, rileva ramo Fenice Security

'Rafforzata presenza in Puglia'. E' 26esimo M&A per il gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Il gruppo Cosmopol ha acquisito il ramo d'azienda di Fenice Security nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, costituito da un portafoglio clienti di oltre 3mila utenti, concentrato in prevalenza nei servizi di centralizzazione allarme e pattugliamento stradale, con un fatturato annuo di circa 2 milioni di euro e una forza lavoro di oltre 50 guardie giurate alle proprie dirette dipendenze. Questa operazione, si legge in una nota della societa', permette al gruppo Cosmopol di 'rafforzare ancor di piu' la propria presenza in Puglia, nel sud della regione ed in Salento, con particolare riguardo ai servizi B2C destinati alla clientela residenziale, che costituiscono il core business aziendale'.

Dopo le acquisizioni di Sveviapol Sud (istituto di vigilanza salentino nel 2013), Securpol Puglia (specializzata in aviation & port security e attiva nelle province di Bari e Brindisi nel 2018) e Sepro (azienda tarantina nel 2020), questa operazione di M&A e' 'la 26esima nella storia del gruppo', verra' 'finanziata con risorse proprie e senza ricorso a capitale di debito' e 'conferma la vocazione del gruppo Cosmopol alla crescita continua, sia per linee esterne che per linee interne, e la leadership nel settore security in particolare nel centro e sud Italia'.

Guardando all'ultimo bilancio, invece, il gruppo Cosmopol ha raggiunto nel 2023 un volume d'affari consolidato pari a circa 270 milioni di euro con una struttura operativa costituita da oltre 5.850 dipendenti diretti, 1.200 veicoli tra automezzi e furgoni blindati, 12 centrali operative e 32 distaccamenti operativi distribuiti sul territorio nazionale per una clientela di circa 60mila utenti.

