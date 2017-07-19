Corte Conti: su Piano banda ultralarga a fine ottobre coperti oltre 6 mln immobili -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - La Corte dei Conti hanno analizzato lo stato di avanzamento del Piano Banda Ultralarga-Aree Bianche, anche valutando le misure adottate dal ministero delle Imprese a seguito delle raccomandazioni gia' formulate nel 2024 dalla magistratura contabile e degli aggiornamenti al cronoprogramma (con slittamento in avanti di circa un anno) presentati da Open Fiber. Nonostante i sensibili progressi registrati, osserva la Corte, la nuova tempistica legata allo slittamento del cronoprogramma dovrebbe considerarsi definitiva, prevedendo l'ultimazione dell'88% dei collaudi entro il 2025 e del restante 12% nel 2026. Per sostenere questo obiettivo il Mimit ha rafforzato il sistema di governance, intensificando il monitoraggio, il coordinamento tra Infratel, concessionario e amministrazioni territoriali e la definizione dei target. Segnali tangibili sono rinvenibili, oltre che nella riduzione del numero dei comuni definiti critici (dai 136 di agosto ai 116 di ottobre 2025), nella revisione dei piani economico-finanziari di fine 2024, che ha riequilibrato la sostenibilita' dell'intervento mediante l'aumento del contributo pubblico (+660 milioni), nella proroga delle concessioni e nell'introduzione di meccanismi di subentro, con un incremento medio del valore contrattuale pari a circa un quarto dell'aggiudicazione originaria. Il percorso verso il conseguimento dei target previsti per il 2026 risulta pero' ancora lungo, soprattutto in alcune realta' regionali. Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Valle d'Aosta si collocano sotto la soglia di realizzazione del 70% per gli obiettivi legati alle abitazioni civili (Liguria ed Emilia-Romagna, anche per quelli riferiti alle sedi Pa). In otto regioni il tasso raggiunto e' tra il 70 e il 90% e solo nelle otto residue risulta superata la soglia del 90%. Va comunque considerato che un'importante quota aggiuntiva di unita' immobiliari (oltre 441.000, 7% del target) risulta in fase di collaudo e un ulteriore milione (circa il 16%) in fase di lavorazione, con 5.144 Comuni italiani effettivamente raggiunti dall'infrastruttura di rete Ftth e 4.671 coperti in Fwa. Su altro versante, il ricorso alle penali per governare i ritardi registrati sul fronte attuativo (nelle fasi progettuali e autorizzative) ha mostrato un'efficacia ridotta. Solo il 2% di esse e' stato incassato e piu' della meta' risulta oggetto di contenzioso. La Corte ha quindi raccomandato al ministero, anche tramite il concedente Infratel Italia, di rafforzare controlli e interventi correttivi per assicurare il rispetto del cronoprogramma.

bab.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 15-01-26 10:13:36 (0243)IMM,INF 5 NNNN