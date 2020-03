Coronavirus: l'antivirale Avigan e le azioni Fujifilm tra i dubbi della scienza - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 marzo - L'effetto Avigan sulle azioni Fujifilm e' durato in pratica una sola seduta mentre prosegue il dibattito nella comunita' scientifica sull'efficacia del farmaco antivirale (il favipiravir) nel trattamento del Covid-19. Mercoledi' scorso, dopo che il ministro cinese della Scienza e tecnologia aveva parlato di positivi riscontri nei test clinici effettuati su 200 pazienti, il titolo della conglomerata Fujifilm Holdings, la cui controllata Toyama Chemical ha introdotto il farmaco in Giappone nel 2014, e' balzato del 15% e del 25% sono salite in tre sedute le azioni di Zhejiang Hisun Pharmaceutical, gruppo farmaceutico cinese che dal 2016 ha un accordo di licenza per la Cina e a febbraio aveva ottenuto il via libera per i test clinici. Nell'ultima seduta, le azioni Fujifilm sono cadute del 3% circa, quelle di Zhejiang di oltre il 5%. 'Per quanto la conferma dell'efficacia di Avigan sia un fatto positivo - scrive Credit Suisse in una analisi - riteniamo che gli effetti collaterali di Avigan (si fa riferimento in particolare ai rischi per le donne in gravidanza e per il feto, ndr) rendano improbabile che diventi una terapia primaria a livello mondiale. Per questo riteniamo che la spinta agli utili di Fujifilm sara' limitata'. Nel 2014 il Giappone aveva autorizzato l'uso del farmaco limitandolo all'impiego in pazienti con forme di influenza nuove o ricorrenti su cui altri farmaci non hanno effetto e il governo si era dotato di scorte pari a 2 milioni di dosi per utilizzi futuri.'Il medicinale non e' autorizzato ne' in Europa, ne' negli Usa - ha precisato ieri in una nota l'Agenzia italiana del farmaco -Ad oggi, non esistono studi clinici pubblicati relativi all'efficacia e alla sicurezza del farmaco nel trattamento della malattia da COVID-19'. Sebbene i dati disponibili 'sembrino suggerire una potenziale attivita' di favipiravir, in particolare per quanto riguarda la velocita' di scomparsa del virus dal sangue e su alcuni aspetti radiologici, mancano dati sulla reale efficacia nell'uso clinico e sulla evoluzione della malattia' ha aggiunto l'Aifa aggiungendo che la Commissione Tecnico-Scientifica nella seduta odierna si esprimera' in modo piu' approfondito sull'efficacia del farmaco.

Fon

(RADIOCOR) 23-03-20 13:17:15 (0331) 5 NNNN