Coronavirus: Hera avvia raccolta fondi da destinare a Caritas

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 apr - Una donazione alla Caritas Italiana per ogni cliente che richiede l'invio elettronico della bolletta, per fornire l'equivalente di 25 mila pasti a chi ne ha bisogno. E' questa la nuova iniziativa di solidarieta' messa in campo dal Gruppo Hera che si aggiunge alle numerose altre gia' realizzate, anche in questo periodo di emergenza Coronavirus, a sostegno di famiglie e aziende del territorio che si trovano in difficolta' a gestire i pagamenti delle bollette relative ai servizi gestiti dalla multiutility. E' quanto riferisce una nota. Fino al 31 maggio, per ciascun cliente - domestico o business - che attiva l'invio elettronico della bolletta, il Gruppo Hera donera' 2 euro a favore della Caritas Italiana. La multiutility in questo modo stima di raccogliere fondi per coprire l'erogazione di circa 25 mila pasti da destinare alle persone in difficolta' in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche

E' possibile richiedere l'invio della bolletta per e-mail, in sostituzione di quella cartacea, per le bollette di energia elettrica, gas, acqua, teleriscaldamento e tariffa a corrispettivo puntuale per la gestione dei rifiuti. Per dare visibilita' all'iniziativa di solidarieta' e' stata avviata una capillare campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i clienti, tramite sms ed email.

Com-che

(RADIOCOR) 23-04-20 12:24:38 (0338)SAN,UTY 5 NNNN