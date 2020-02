Coronavirus: Facebook cancella conferenza annuale sviluppatori in California

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 feb - Facebook ha annunciato di aver cancellato la conferenza annuale per sviluppatori, prevista tra una settimana a San Jose' in California, a causa dei timori legati alla diffusione del coronavirus. 'E' stata una decisione difficile da prendere - F8 e' un evento molto importante per Facebook ed e' uno dei nostri modi preferiti per celebrare tutti voi da tutto il mondo - ma dobbiamo dare priorita' alla salute e alla sicurezza dei nostri partner per lo sviluppo, dei dipendenti e di tutti coloro che aiutano ad organizzare F8', ha scritto in un intervento pubblicato sul blog dell'azienda un dirigente. Abbiamo valutato alcune alternative, ma 'non era giusto avere la conferenza F8 senza la presenza dei nostri sviluppatori internazionali', ha aggiunto Konstantinos Papamiltiadis. Su Wall Street, Facebook cede l'1,34% a 194,55 dollari.

A24-Zap

(RADIOCOR) 27-02-20 19:48:29 (0689) 5 NNNN