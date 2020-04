Coronavirus: Fabi, contro i bancari minacce e offese della clientela

"Banche denuncino in Procura o lo faremo noi" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - Violenze e aggressioni verbali, sputi, insulti e soprusi, ma anche finti pacchi bomba e ruote bucate delle auto. L'emergenza legata al Covid-19, le difficolta' di imprese e famiglie e l'aspettativa creata attorno ai prestiti garantiti dallo Stato hanno esasperato, denuncia il sindacato Fabi, il rapporto tra i clienti e i dipendenti degli istituti di credito. Il picco massimo della tensione si e' registrato lunedi' 20 aprile quando in Sicilia e in Sardegna e' scattato l'allarme per due finti pacchi bomba. Nell'occasione Fabi e gli altri sindacati hanno rinnovato l'appello, rivolto da settimane (e accolto) al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e ai prefetti di tutta Italia, affinche' le forze dell'ordine assicurino costantemente la massima tutela nelle 25.000 filiali bancarie in Italia. "Le banche - afferma Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi - denuncino tutto alle procure della Repubblica o lo faremo noi. Intanto, esprimo la massima solidarieta' e vicinanza a tutte le colleghe e i colleghi che hanno vissuto situazioni spiacevoli e talora pericolose". Le forze dell'ordine, aggiunge Sileoni, "stanno garantendo la sicurezza con un impegno straordinario in tutta Italia e per questo ringrazio gli agenti, i prefetti e il ministro Lamorgese. Alla famiglia del poliziotto morto ieri a Napoli, in occasione di una rapina in banca, rivolgo il sentimento di vicinanza da parte della Fabi e di tutta la categoria dei bancari".

