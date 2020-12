Consumi: Findomestic, -11,4% a 61,3 mld spese beni durevoli 2020, auto ko, vola IT

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - La pandemia ha inevitabilmente provocato una frenata dei consumi, penalizzando soprattutto alcuni settori, a partire dalle auto. In particolare, nel 2020, dopo sei anni di crescita, gli acquisti di beni durevoli sono calati a 61,3 miliardi di euro, l'11,4% in meno rispetto al 2019, in linea con il trend dei consumi nel loro complesso (i beni durevoli pesano per il 6,3% sui consumi totali, contro il 6,4% del 2019). E' quanto emerge dalla 27esima edizione dell'Osservatorio Findomestic, realizzato con Prometeia, secondo cui la spesa per i veicoli e' scesa del 15,7% a 33,5 miliardi (comprendendo auto nuove, usate e moto), mentre e' cresciuta quella di segmenti legati alla trasformazione tecnologica della casa come l'information technology (+23,5%) e i piccoli elettrodomestici (+9,5%). Prosegue anche il boom dell'e-commerce: oltre il 56% degli italiani preferisce comprare su internet anziche' in negozio.In discesa pero' le spese per arredamento (-10,6%)). Su base geografica, i cali maggiori sono stati registrati in Lombardia (-12,7%), Veneto (-12,4%) e Marche (-12%). Va comunque detto che, con una spesa complessiva di 12,3 miliardi, la Lombardia rimane la regione con la maggiore incidenza in valore assoluto (7,5%) sui consumi dei durevoli, davanti al Lazio con 5,9 miliardi (3,6%) e al Veneto con 5,8 miliardi (3,5%). "L'andamento dei consumi riflette i cambiamenti radicali innescati dall'emergenza sanitaria. L'esplosione dello smart working e della didattica digitale integrata ha restituito centralita' alla dimensione familiare, orientando il lifestyle verso la funzionalita', la sicurezza e il comfort degli ambienti domestici", ha detto Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic, facendo riferimento a due dati, il +30% dei congelatori e il +37% dei wine cabinet e spiegando che "la casa diventa, al contempo, un rifugio e uno spazio sempre piu' votato al benessere". Infine, il mercato del credito al consumo, come certificano i dati Assofin, registra dopo i primi 10 mesi dell'anno una flessione delle erogazioni del 22,2%: un contraccolpo della caduta dei consumi determinata dalla crisi pandemica. Findomestic mostra, alla fine di ottobre, un andamento leggermente migliore rispetto alla media (-20,6%).

Ars

(RADIOCOR) 15-12-20 13:17:38 (0351) 5 NNNN