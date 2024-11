Consob: Cornelli, collaborazione con piattaforme cruciale contro le frodi -2

Masciandaro: ci si occupa di Edufin solo dopo le crisi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - Contro le truffe finanziarie online e' importante curare anche l'aspetto della corretta informazione reperibile in rete. Lo sottolinea Marina Brogi, ordinaria di Economia e tecnica dei mercati finanziari all'Universita' La Sapienza. Brogi cita il rapporto Consob sulle scelte d'investimento delle famiglie dal quale emerge che quasi il 70% dei giovani si informano sui social media e "la sfida allora e' controllare che le informazioni sui social siano corrette, non ci sono solo le frodi e la chiusura dei siti truffa e' lodevolissima". Brogi segnala quindi un caso personale, l'esperienza di commissario straordinario nei confronti di un istituto di moneta elettronica (Imel) e di aver constatato come gli investitori nelle carte prepagate di quell'Imel "avessero la percezione di trovarsi davanti ad una banca e quindi di avere una garanzia sulle cifre depositate anche se da nessuna parta era scritto che fosse una banca" bensi' un Imel che non offre, appunto, la garanzia dei depositi. I risparmiatori, aggiunge Brogi, devono essere consapevoli dei rischi dell'investimento e della relazione tra rischio e rendimento. L'educazione finanziaria dei giovani non e' affatto facile, segnala la Banca d'Italia. "Sono i piu' difficili da raggiungere" osserva Paola Ansuini, Responsabile comunicazione in materia di cultura finanziaria e tutela della clientela di via Nazionale, "ed e' importante attivare i canali nei quali i giovani sono in ascolto" per renderli consapevoli dei pericoli del web popolato da pseudo esperti di finanza.

"L'ambiente digitale - aggiunge Ansuini - "si presta a frodare anche i nativi digitali" spesso anche per l'eccesso di fiducia in se stessi. Donato Masciandaro, Direttore del Comitato Edufin istituito presso il Mef, che chiarisce di parlare a titolo personale, sottolinea come la politica si occupi di educazione finanziaria solo dopo una crisi "ora non ne aspettiamo un'altra anche perche' ci sono tante educazioni finanziarie per diversi pubblici". Masciandaro cita, forse non a caso, le criptovalute: "tollerate finche' non ci scappa il morto, come si sarebbe detto nel Farwest".

