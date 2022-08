Consob: AssoNext, bene la procedura semplificata per approvare i prospetti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 ago - "Questa e' sicuramente una notizia positiva per il nostro Paese e le nostre aziende. Ritengo che questa decisione da parte di Consob potra' favorire l'accesso al mercato dei capitali di numerose PMI e potra' rendere piu' naturale passaggio dal mercato EGM a quelli Euronext Milan/Star". Cosi' Giovanni Natali, presidente di AssoNext, in riferimento all'approvazione da parte di Consob di alcune procedure semplificate per l'approvazione dei prospetti informativi e via libera alla documentazione in inglese. "Non ultimo - ha osservato Natali - viste le notizie di cronaca della scorsa settimana" l'iniziativa della Consob "ridurra' la voglia di quotarsi delle aziende italiane su altri mercati europei.

Sono orgoglioso e soddisfatto per il lavoro svolto da tutti i partecipanti, a vario titolo, ad AssoNext che hanno contribuito a questo risultato. Avevamo infatti indicato queste due richieste, nel settembre del 2021, nel nostro Position Paper, consapevoli di quelle che erano le esigenze dei nostri associati, con cui ci confrontiamo quotidianamente'.

com-fil

(RADIOCOR) 01-08-22 16:56:11 (0464) 5 NNNN