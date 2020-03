Consob: Arbitro, 1.678 ricorsi in 2019, riconosciuti risarcimenti per 16 mln

Accolti 55% casi, rimborso medio 33.586 euro a risparmiatore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - Nel corso del 2019, l'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) ha ricevuto 1.678 ricorsi, con un flusso mensile omogeneo nel corso dell'anno (in media 140 ricorsi al mese). Nel primo triennio di operativita' sono pervenuti 5.341 ricorsi: a oggi sono quasi 5.800 quelli presentati e sfiorano i 4.000 i procedimenti conclusi. E' quanto si legge nella Relazione annuale dell'Acf (organismo istituito presso la Consob nel 2016 per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari). 'Si tratta - spiega il dossier - di dati pressoche' doppi rispetto a quelli inizialmente stimati, fortemente influenzati in fase di start-up dalle vicende che hanno interessato Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, i cui azionisti si sono fatti promotori di oltre il 40% dei ricorsi pervenuti durante il 2017'. Nel 2019, il Collegio Acf ha accolto in oltre il 55% dei casi, in tutto o in parte, i ricorsi presentati, percentuale inferiore rispetto ai due anni precedenti (61,6 % nel 2017 e 77,3% nel 2018). Nei casi di accoglimento, nel corso dell'anno sono stati riconosciuti risarcimenti per circa 16 milioni, con una media di circa 33.586 euro per risparmiatore.

