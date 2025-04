Consob: al Salone del Risparmio con l'educazione finanziaria

Una conferenza-spettacolo aperta al pubblico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - L'educazione finanziaria arriva in palcoscenico al Salone del Risparmio con "Il momento e' cri(p)tico", conferenza-spettacolo organizzata dalla Consob, in programma il 17 aprile, nel corso della terza e ultima giornata del Salone di Assogestioni, aperta non solo agli addetti ai lavori dell'industria del risparmio gestito ma anche al pubblico indifferenziato.

Dal baratto alla blockchain, passando per truffe online e promesse di guadagni facili fino al mondo cripto, ironia, intrattenimento e formazione sono gli ingredienti dell'evento. Per tutta la durata del Salone, che si e' aperto oggi a Milano, l'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), l'organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e risparmiatori istituito presso la Consob, e' a disposizione dei visitatori con uno spazio espositivo dedicato, dove sara' possibile, tra l'altro, informarsi sul ruolo e le attivita' dell'Acf e sulle modalita' di presentazione dei ricorsi. Consob partecipa al Salone del Risparmio con altri due interventi: il direttore generale, Luca Filippa, partecipa alla conferenza 'AI e risparmio gestito, una strategia tra rischi e opportunita'' (mercoledi' 16 aprile), mentre, il segretario generale, Nadia Linciano, partecipa, all'evento su 'Nuove e vecchie ricette.

L'educazione finanziaria funziona davvero?' (giovedi' 17).

dim-com

(RADIOCOR) 15-04-25 18:19:29 (0675) 5 NNNN