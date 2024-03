Consob: Acf, Lombardia prima per ricorsi in 2023, Roma in testa tra province

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mar - Nel 2023 la Lombardia e' stata la prima regione in Italia per numero di ricorsi all'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), istituto presso la Consob. In particolare, dalla Lombardia e' arrivato il 15,5% del totale dei ricorsi dello scorso anno, seguita da Puglia (11,4%) ed Emilia-Romagna (9,4%). Il 2023 e' il primo anno in cui la Lombardia ha registrato il primato, appartenuto dal 2018 al 2022 alla Puglia. Nel 2017, primo anno di attivita' dell'Acf al primo posto c'era il Veneto con 567 ricorsi che negli anni sono diminuiti fino ai 57 del 2023. A livello provinciale il 2023 ha visto il primato della provincia di Roma (76 ricorsi, pari all'87,4% dei ricorsi ricevuti dal Lazio), seguita da Milano (65 ricorsi e 43,6% della Lombardia) e Bari (49 e 44,5% della Puglia). Continua a verificarsi, come negli anni precedenti, che in testa alla classifica per provincia, ci siano alcune delle maggiori aree metropolitane del paese.

