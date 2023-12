Consilium: cede maggioranza in Gmm a Biesse, operazione da 86,5 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 dic - Il fondo di private equity Consilium cede la propria partecipazione di maggioranza nel Gruppo Gmm a Biesse, societa' quotata al segmento Euronext Star Milano. L'Enterprise Value dell'operazione e' di 86,5 milioni di euro e il closing e' previsto entro il 15 febbraio 2024. Lo rende noto un comunicato. I venditori coinvolti sono il Consilium Private Equity Fund III, con il 75%, e Fgl, holding dei soci fondatori, tra cui l'attuale consigliere delegato Corrado Franzi, con il 25%. Fondata nel 1993 a Gravellona Toce (Piemonte), di Gmm fanno parte anche Bavelloni e Techni Waterjet Ltd. e altre controllate italiane ed estere attive nei settori delle macchine utensili per la lavorazione di pietra, vetro e altri materiali. Dopo l'ingresso di Consilium nel capitale, il Gruppo e' passato da 36 milioni di euro di ricavi, con un Ebitda di 5,8 milioni, a 124 milioni di ricavi, con un Ebitda di 12,5 milioni nel 2022. Gmm ha circa 450 dipendenti, e' presente in 90 Paesi, con nove filiali nel mondo e ha una quota di fatturato realizzato all'estero dell'85%.

