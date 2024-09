Confidi Systema: incorpora altre quattro cooperative e si rafforza al Centro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 set - Fusione di cinque confidi dal prossimo 1 ottobre. Confidi Systema!, intermediario finanziario focalizzato sulle pmi, incorporera' Cooperativa Artigiana di Garanzia di Lecco, Cooperativa Artigiana di Garanzia di Brescia, Creditfidi e Sinvest(ad oggi in liquidazione). La base associativa sale quindi a oltre 93mila soci e lo stock complessivo delle garanzie rilasciate a circa 15,3 milioni di euro.

L'operazione - si legge in una nota - rientra nel Piano Strategico 'Smart' di Confidi Systema! per il triennio 2023-2025 e punta a rafforzare la massa critica delle entita' partecipanti alla fusione, da un lato migliorando la diversificazione territoriale e dimensionale delle garanzie rilasciate e dall'altro permettendo di ampliare il perimetro delle imprese associate a cui proporre la propria gamma di prodotti (garanzia, finanza diretta e assistenza consulenziale in ambito finanziario e di sostenibilita').

Con la fusione Confidi Systema! aggrega i confidi operanti prevalentemente in Lombardia, nelle province di Lecco, Brescia e Milano, e in Abruzzo, in particolare nella provincia di Chieti.

"Le nuove sfide che ci attendono sul mercato possono essere colte solo unendo le forze - ha dichiarato Davide Galli, Presidente di Confidi Systema! - Con questa operazione diamo continuita' all'obiettivo di essere sempre piu' vicini al mondo delle imprese offrendo prodotti nuovi, rafforzando il presidio territoriale, e garantendo maggiore forza contrattuale e robusti processi operativi. Inoltre, grazie al coinvolgimento di Creditfidi, nasce la Nuova Area Territoriale Centro Italia, che consentira' nuove esperienze di servizio sul territorio con le imprese, le banche e le istituzioni.'.

