Conad: utile 2019 in rialzo a 165,9mln, previsti investimenti per 1,5 mld entro 2022 -2

Ricavi sempre cresciuti negli ultimi dieci anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 lug - . La nota della societa' sottolinea che il fatturato della rete e' costantemente cresciuto negli ultimi dieci anni, passando dai 9,8 miliardi di euro del 2010 agli attuali 14,2 miliardi. 'Conad si afferma come il retalier che e' cresciuto maggiormente nel 2019, raggiungendo la leadership di mercato con una quota del 13,8%', e' scritto nel comunicato. Il patrimonio netto aggregato ha raggiunto i 2,6 miliardi di euro (+4% rispetto al 2018), consentendo cosi' di affrontare con la necessaria solidita' economica il piano di investimenti nel triennio 2020-2022. Piu' nel dettaglio nel 2019 l'ebitda del conto economico aggregato dei bilanci consolidati del consorzio e delle sei cooperative associate - Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico, Conad Centro Nord, Conad Nord Ovest, Conad Sicilia e PAC 2000A - e' stato di 415,3 milioni di euro e l'ebit di 222,9 milioni di euro

'I risultati conseguiti nel 2019 e la conquista della leadership assoluta della Gdo in Italia sono il frutto del nostro modello imprenditoriale cooperativo, in cui a fare la differenza sono i nostri soci imprenditori, la nostra marca e la capacita' di investire nella rete e nell'innovazione', ha dichiarato l'amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese. Il manager ha anche aggiunto: 'Il nostro impegno sara' ancora piu' forte e non cambiera': saremo vicini alle persone e alle famiglie in difficolta' e alle grandi come alle piccole imprese dell'agroalimentare italiano continuando a tenere nel debito conto il benessere delle comunita'; proseguiremo con scelte di investimento per lo sviluppo della nostra rete, ma anche nella formazione di nuova imprenditoria e in particolar modo giovanile'

Quanto ai dati del 2020, la nota di Conad sottolinea che hanno performato bene gli Ipermercati (+20,2%), i Conad City (+18,6%), i Margherita Conad (+21,7%) e, tra i format, sono cresciuti a doppia cifra i PetStore (82,5%). 'Il trend e' da rapportare anche al perfezionamento dell'acquisto della quasi totalita' delle attivita' italiane della francese Auchan', ricorda la nota. L'operazione di salvataggio, che ha ottenuto l'autorizzazione dell'Antitrust a marzo e che sara' portata a termine entro il mese di settembre, ha gia' visto il passaggio di 152 su 265 punti vendita della catena francese sotto l'insegna Conad, mentre 18 negozi sono in fase di ristrutturazione.

