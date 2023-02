Comp.San Paolo: Profumo, non coinvolti in aggregazioni piccole Fondazioni

In Legge Stabilita' agevolazioni per 9 enti, lettere partite (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 09 feb - Nella Legge di Stabilita' c'e' una norma 'che prevede per le piccole Fondazioni con meno di 50 milioni di patrimonio e una riduzione della capacita' erogativa del 30% un accompagnamento attraverso credito di imposta di 6 milioni verso la possibilita' che ci sia fondazione aggregante e una fondazione aggregata'. Cosi' il presidente della Compagnia di San Paolo e dell'Acri, Francesco Profumo, in merito al possibile consolidamento delle fondazioni bancarie. 'In questa condizione in Italia ci sono 9 fondazioni e non ce ne sono in Piemonte', ha aggiunto, precisando che cinque sono in Emilia-Romagna, una in Toscana e le altre tra Marche e Umbria. 'Il processo e' partito, il ministero ha inviato le prime due lettere - ha proseguito -, dal punto di vista sostanziale dobbiamo aspettare qualche mese per capire se ci sono le condizioni perche' questa fusione o queste fusioni possano avvenire'. L'alternativa, se questi enti non troveranno un soggetto aggregante, sara' il commissariamento.

Il processo non coinvolge comunque la Compagnia di San Paolo, dato che 'lo spirito e' che l'aggregante e l'aggregata operino su territori abbastanza limitrofi'. 'Nel nostro caso, quindi, non ce ne sono', ha concluso.

