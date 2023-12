Compagnia dei Caraibi: Paolo Castagno nominato Cfo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - Compagnia dei Caraibi - azienda leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium di tutto il mondo, nonche birre craft italiane - annuncia la nomina di Paolo Castagno come Chief financial officer. L'incarico sara assunto dall'8 gennaio 2024.

Torinese, Castagno ha lavorato in importanti gruppi internazionali nel settore manifatturiero, tra cui Cartiere Burgo, Cebi, San Valeriano e Sinterama, ricoprendo ruoli di responsabilita nella gestione aziendale. Il suo percorso professionale ha successivamente preso una direzione nel settore dei servizi, con l'ingresso in STAR7, dal 2018 al 2022. E' stato membro del consiglio di amministrazione di Vertere, azienda acquisita durante il suo mandato in STAR7.

