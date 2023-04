Commento MTS: si chiude una settimana di dati macro con focus su pil Usa- PAROLA AL MERCATO

Ciro Pietroluongo* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 apr - Lunedi' l'indice Ifo dimostra la resilienza dell'economia tedesca, il business outlook e' in aumento per il sesto mese consecutivo, Clemens Fuest presidente dell'Istituto IFO interpreta il momento dell'economia tedesca come non vicina al collasso ma neanche in espansione. MTS osserva una sessione ordinata con volumi moderati, spread invariato.

Martedi' e' il dato sulle 'New Home Sales' US a sorprendere, 683 mila il pattern e' influenzato dal Treasury 10 anni americano che funge da indicatore per la direzione sui tassi dei mutui ed e' sceso di 70 punti base dal picco di Marzo.

Elevati i volumi su MTS, forte il trend rialzista il comparto dei BTP sfiora i 12 miliardi di euro di volumi il 60% in acquisto, il rendimento del BTP decennale scende di 10 pb al 4.26%. In discesa gli ordini dei macchinari delle aziende US, complici i rincari dei mutui e le aspettative economiche non brillanti l'indice dei 'core capital good orders' (escludendo il settore aereo e militare) scende del -0.4% nella misurazione mensile. Interessante la distorsione della curva dei Treasury Bill causata dall'ipotesi 'Debt-Ceiling', si evince un eccesso di domanda di T-Bills che maturano prima del giorno (probabilmente giugno) in cui il Tesoro americano sara' chiamato ad esprimersi sul tetto del debito; i T-Bills a 1 mese rendono il 3.75% contro il 5% del T-Bills a 3 mesi ma risulta essere piu' appetibile vista la differenza di rischio l'overnight Reverse Repurchase Agreement (RRP) che rende il 4.80%, l'elevato volume spostato sugli RRP drena le riserve dal circuito usuale colpendo la 'velocity' del denaro e indebolendo i prezzi dei 'risky assets'. Stabile lo spread che si restringe di 2 punti base, 187 pb, mentre il rendimento del BTP decennale si attesta al 4.25%. Frena il Pil americano nel primo quarto dell'anno in corso, giovedi' la misurazione registra +1.1% contro il +2.6% dell'ultima rilevazione del 2022. Cresce il rendimento del Bund decennale +4.5 punti base fino al 2.44%. Prosegue la strategia ultra-espansiva della Banca Centrale Giapponese, venerdi' dopo le dichiarazioni di Kazuo Ueda circa l'inizio di un processo di revisione della politica monetari che dovrebbe durare non meno di 18 mesi, lo Yen si indebolisce fino ad arrivare a 135 per 1 USD, mentre il rendimento del governativo decennale scende di 2.5 punti base fino a 0.435%.

Lievemente positivo il PIL italiano nel primo quarto del 2023, +0.5% lo spread in chiusura scambi si attesta a 186 pb.

