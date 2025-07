Comgest: venti di cambiamento nel mercato giapponese, quali opportunita'? - PAROLA AL MERCATO

di Richard Kaye* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 lug - Il Giappone e' forse la terza piu' grande economia mondiale e tra i paesi sviluppati il secondo mercato azionario piu' grande per capitalizzazione nel mondo. E' fortemente sottovalutato, secondo qualunque metrica finanziaria. Il Giappone rappresenta 'il nuovo oro' e riteniamo che gli investitori stiano ancora solo 'assaggiando' le opportunita' disponibili.

Il Giappone sta attraversando un momento di enormi cambiamenti e si possono trovare opportunita' di investimento nelle societa' che abilitano questo cambiamento, ad esempio nel fatto che ci sono piu' donne che lavorano in Giappone che non negli Stati Uniti in questo momento, come quota della forza lavoro.

Il Giappone sta cambiando il modo di lavorare: ci sono opportunita' per esempio nel software per l'ottimizzazione dei workflow o per i pagamenti cashless. Queste trasformazioni continueranno a lungo.

Il Giappone potrebbe facilmente avere tre o quattro volte l'allocazione azionaria attuale; vale circa il 5-6% in indici come l'MSCI ACWI, che viene attenzionato da molti, ma il suo reale peso economico fra i mercati sviluppati e' molto piu' alto. Inoltre, se guardate l'allocazione dei fondi pensione giapponesi ai loro stessi mercati azionari, la quota e' ancora molto limitata.

Ci sono opportunita' nei cambiamenti in atto in Giappone attraverso societa' di software e nella crescita dell'Asia.

Lasertec, Disco e Tokyo Electron sono operatori unici in vari settori della produzione di semiconduttori e hanno un portafoglio ordini in netto miglioramento. Riteniamo che questo settore raccolga numerose societa' uniche a livello globale e in forte crescita.

L'accumulo di scorte fino alla meta' del 2024 dovuto al lancio della Blackwell di Nvidia ha causato due o tre trimestri di aggiustamenti in tutto il settore a livello globale, ma tale aggiustamento sembra ora terminato e sia Nvidia in particolare che la domanda di semiconduttori in generale sembrano essere nuovamente in crescita, quest'ultima sostenuta dall'inizio di un ciclo di sostituzione delle apparecchiature acquistate durante il lockdown dovuto al Covid.

Anche per quanto riguarda le small cap, consideriamo questo segmento come un asso nella manica - una sorta di Ferrari tenuta in garage - pronta a entrare in gioco quando il mercato si allontanera' dalla sua attuale concentrazione estrema sui settori legati allo Yen debole.

Tra le aziende che hanno registrato una crescita costante tra il 15% e il 20%, ma con un rapporto prezzo/utile inferiore a 1,5, vi sono la piu' grande societa' di pagamenti senza contanti GMO Payment Gateway e la piccola azienda leader nel settore dei software aziendali Obic.

*Portfolio Manager del fondo Comgest Growth Japan di Comgest

