Comgest: resilienza Made in Giappone nell'azionario - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - L'innovazione sostenibile come motore di crescita Dai marchi premium ricercati a livello globale ai principali produttori di semiconduttori, le aziende giapponesi stanno plasmando la crescita globale con la loro forza innovativa e la loro visione a lungo termine, indipendentemente dalle tendenze di mercato a breve termine.

Spesso individuiamo tali societa' al di fuori del mercato mainstream: siamo interessati alle aziende che stanno guidando il Giappone verso il progresso e che alimentano la crescita futura. Non si tratta necessariamente di note case automobilistiche o delle societa' industriali quotate al Nikkei. Preferiamo invece investire in societa' che operano in tecnologie di nicchia.

Un esempio e' Sysmex, produttore di apparecchiature di analisi di laboratorio per esami del sangue. Negli ultimi sette anni, l'azienda e' diventata il piu' grande fornitore mondiale di soluzioni diagnostiche in vitro. L'attenzione dell'azienda alla crescita e all'aumento del rendimento del capitale e' cio' che la rende cosi' interessante. L'utile per azione e' aumentato di circa il 37% dal giugno 2021, ma il titolo e' stato in gran parte trascurato dal mercato negli ultimi tre anni.

Il produttore di software Obic, invece, sviluppa software che ottimizzano i processi delle piccole e medie imprese. I trend demografici rendono sempre piu' difficile per le aziende di medie dimensioni trovare personale qualificato in numero sufficiente. Pertanto, stanno rivedendo i loro processi. Obic fornisce gli strumenti necessari a tale scopo. Formazione e supporto tecnico garantiscono ricavi ricorrenti. A seguito delle modifiche normative, Obic fornisce spesso ai propri clienti aggiornamenti software gratuiti, rafforzando cosi' la loro fedelta'. Obic occupa una posizione eccellente nel proprio mercato e registra una crescita stabile. L'utile per azione e' aumentato di circa il 70% dal 2021. Tuttavia, anche in questo caso, il prezzo delle azioni non riflette adeguatamente tale forza.

Una selezione accurata e' fondamentale L'interesse degli investitori per il Giappone dovrebbe continuare, grazie anche al contributo degli investitori istituzionali domestici, quali i fondi pensione e le compagnie assicurative. Tuttavia, il Giappone rimane sottopesato tra gli investitori internazionali e offre numerosi titoli di qualita' con valutazioni interessanti. Le aziende giapponesi offrono agli investitori l'accesso al mercato asiatico in forte crescita. Allo stesso tempo, anche l'economia giapponese sta subendo dei cambiamenti, che stanno avvantaggiando, ad esempio, le societa' che operano nel settore tecnologico. In futuro, tuttavia, sara' piu' importante che mai individuare societa' in grado di crescere in modo costante e autonomo. In Comgest conosciamo molto bene le aziende locali, il che ci consente di effettuare scelte selettive.

* Portfolio Manager del fondo Comgest Growth Japan di Comgest "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 23-11-25 15:30:29 (0347) 5 NNNN