Comgest: mercato asiatico, uno sguardo alle opportunita'

di David Raper* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - Gli investitori restano cauti sulla Cina, nonostante i dati macroeconomici incoraggianti. Le compravendite immobiliari nel settore residenziale sono in forte aumento, soprattutto nelle citta' di primo livello, sintomo di una domanda repressa dopo due anni difficili. Anche la crescita del credito nel settore privato ha registrato un'accelerazione.

Nel frattempo, la politica monetaria cinese e' rimasta accomodante, a causa della scarsa inflazione.

Shandong Weigao, il principale produttore di materiali di consumo medicali in Cina, ha pubblicato risultati poco entusiasmanti per il 2022, con una crescita sostanzialmente piatta del fatturato e dell'EBIT, mentre l'utile netto e' cresciuto del 16%, spinto al rialzo dalla forte rivalutazione di una controllata prossima alla quotazione in Borsa. La pandemia ha messo in difficolta' i dipartimenti di chirurgia elettiva in quanto si e' dovuto dare la precedenza ai ricoveri dei pazienti Covid. Ciononostante, negli ultimi tre anni Weigao ha visto gli utili aumentare a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 13%. Ora che l'impatto della pandemia sta diminuendo, le prospettive della societa' sono promettenti, mentre permangono i trend di sostegno a lungo termine rappresentati dall'invecchiamento demografico e dalla sostituzione delle importazioni.

Il produttore di cavi speciali taiwanese Sinbon ha riportato dati sul fatturato e sull'utile in crescita rispettivamente del 22% e del 31% a/a. Il management conferma le previsioni di crescita a doppia cifra per il 2023. Nonostante il contesto macroeconomico incerto, la domanda di cavi Sinbon resta elevata per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici e le turbine eoliche.

In Corea, i risultati pubblicati da Samsung Electronics indicano che la fase peggiore della correzione delle scorte di chip di memoria e' ormai superata. La societa' ha finalmente annunciato un taglio alla produzione, a indicare che il rapporto tra offerta e domanda potrebbe normalizzarsi nei prossimi trimestri.

FPT, tra i maggiori fornitori vietnamiti di servizi informatici, ha registrato una crescita dei ricavi e dell'utile per azione (EPS) del 20% a/a, sostenuta dai nuovi contratti sottoscritti in Giappone e in altri mercati asiatici. La societa' continua a prevedere un utile ante imposte in crescita del 18% nel 2023, grazie al continuo miglioramento dell'offerta di servizi di trasformazione digitale.

*Gestore del fondo Comgest Growth Asia ex Japan di Comgest

