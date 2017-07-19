Comgest: mercati asiatici, focus sull'IA tra opportunita' e rischi - PAROLA AL MERCATO

di Chantana Ward * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 feb - Il 2025 e' stato un anno interessante per i mercati asiatici, Giappone incluso. L'indice complessivo ha registrato una performance sostenuta, con un rialzo del 29,6% in Usd. A trainare sono stati la Corea (+100%), seguita da Taiwan (+39%), Hong Kong (+34%), Cina (+33%) e India fanalino di coda con un +3%.

Tuttavia, il rally si e' rivelato piuttosto ristretto, con un focus tematico sull'intelligenza artificiale: le azioni tecnologiche regionali e alcuni titoli industriali esposti all'IA sono stati i principali beneficiari. Quasi un terzo dei componenti dell'indice ha chiuso l'anno in calo, mentre la mediana dei titoli ha registrato un rialzo di circa il 10%.

In Corea del Sud, diverse tematiche hanno contribuito a quasi raddoppiare l'indice. Il rally trainato dall'IA ha sostenuto titoli dei settori tecnologia, industria e materiali. Anche i titoli legati alla difesa e al nucleare hanno beneficiato delle attese di un aumento della spesa globale in questi ambiti. Inoltre, il programma 'Value Up' del governo ha introdotto una serie di misure a favore degli azionisti: doveri fiduciari piu' ampi, processi piu' trasparenti nei comitati di audit, meccanismi di voto piu' inclusivi e una minore tassazione sui dividendi.

In Cina, quasi meta' della performance e' ascrivibile a Tencent e Alibaba. Alcuni titoli esposti all'IA hanno beneficiato di una dinamica analoga a quella vissuta in Occidente con il cosiddetto 'momento Deep Seek'. Detto cio', gli investitori locali restano prudenti, con le A-shares in sottoperformance rispetto ai listini offshore.

Il 2025 e' stato un anno senza precedenti per il mercato azionario giapponese. Dopo aver toccato i massimi da trent'anni, il mercato ha superato soglie storiche, colmando decenni di sottoperformance rispetto ad altri mercati sviluppati. Sebbene persistano alcune distorsioni nei flussi di capitale, diverse societa' giapponesi competitive a livello globale stanno finalmente ricevendo il giusto riconoscimento per il loro potenziale di crescita strutturale e la loro politica di remunerazione del capitale.

L'India ha invece vissuto una pausa dopo tre anni di forti rialzi. La crescita degli utili e' rallentata verso valori a singola cifra, dopo un tasso composto annuo (Cagr) a doppia cifra nei periodi precedenti. Anche il contesto esterno si e' rivelato sfidante, con i negoziati commerciali con gli Stati Uniti bloccati e nuove tensioni al confine con il Pakistan. I mercati Asean nel complesso non hanno tenuto il passo. In Indonesia sono aumentate le proteste contro misure di austerita', in Thailandia la crisi politica e' proseguita con la destituzione di un altro primo ministro da parte della corte costituzionale, mentre in Malesia sono scoppiate manifestazioni legate all'ingerenza del potere giudiziario e al caro vita.

Il titolo SoftBank e' stato sostenuto dall'andamento positivo di Arm - di cui detiene il 90% - e dall'esposizione a OpenAI.

Riteniamo che il titolo sia stato ampiamente sottovalutato dal mercato e che abbia margini di rivalutazione, anche se non necessariamente legati a questi eventi specifici.

Delta Electronics e' piu' che raddoppiata nel corso dell'anno. Leader nella gestione energetica per data center, e' ben posizionata per beneficiare della crescente domanda di efficienza energetica e del passaggio verso architetture ad alta tensione, aspetti che sostengono le prospettive di crescita e il profilo Esg. Anche Tsmc ha registrato una domanda sostenuta per nodi avanzati e vanta una leadership nel cuore dell'ecosistema globale dei semiconduttori per l'IA.

Le prospettive per l'Asia incluso il Giappone restano complessivamente favorevoli, anche se con andamenti divergenti tra Paesi e settori. La debolezza strutturale del dollaro statunitense apre margini per politiche monetarie piu' accomodanti nella regione, a sostegno della domanda interna. Tuttavia, in Cina permangono problemi di sovracapacita' e deflazione, con consumi ancora fiacchi e un'economia impegnata ad assorbire gli strascichi dello scoppio della bolla immobiliare. L'innovazione tecnologica cinese continua a sorprendere, segnalando possibili esportazioni tech superiori alle attese. Lo scenario geopolitico resta complesso, con dazi elevati da parte degli Stati Uniti sia sulla Cina che sull'India. Sul fronte domestico, persistono instabilita' politiche in alcune aree dell'Asean, in particolare in Indonesia, Malesia e Thailandia.

Anche la sostenibilita' dell'attuale ciclo di investimenti trainato dall'IA e' oggetto di dibattito. Se da un lato la domanda per potenza di calcolo e infrastrutture digitali resta elevata, le aspettative sono molto alte e la leadership di mercato si e' concentrata su pochi nomi. Questo richiede un approccio disciplinato e diversificato, in grado di bilanciare le opportunita' con i rischi insiti in questa fase.

Crediamo che questo contesto sia adatto a gestori con una visione di lungo termine e uno stile orientato alla qualita'.

Rimaniamo concentrati sulla costruzione di un portafoglio 'all-terrain' composto da titoli di qualita', in grado di offrire una crescita degli utili a doppia cifra nel lungo periodo. In Asia, continuiamo a trovare aziende con fondamentali solidi e valutazioni interessanti.

* Gestore del fondo Comgest Growth Asia di Comgest "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 01-02-26 15:46:28 (0376) 5 NNNN