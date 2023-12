Comgest: il punto sui mercati azionari globali dopo il rally - PAROLA AL MERCATO

di Zak Smerczak* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 dic - L'azionario globale ha chiuso il mese di novembre con un rally straordinario grazie alla crescente fiducia degli investitori nella vittoria delle banche centrali contro l'inflazione e la possibilita' di evitare cosi' un atterraggio duro dell'economia mondiale. I rialzi sono stati registrati alla luce della convinzione via via maggiore che i tassi d'interesse negli Stati Uniti e nell'Eurozona siano destinati a essere tagliati nel primo semestre del 2024.

L'indice MSCI AC World e' salito del 9,2% in USD (5,8% in EUR) nel corso del mese.

Adyen ha messo a segno un rimbalzo spettacolare sulla scia del suo Investor Day. Dopo il crollo seguito ai suoi risultati per il 2 trimestre, il mercato e' stato rassicurato dalla stabilizzazione dei trend di crescita e dalle prospettive finanziarie piu' realistiche e accurate fornite dal management.

Microsoft ha riportato risultati trimestrali forti superiori alle aspettative del mercato. La crescita del fatturato e' addirittura accelerata per Azure, la sua divisione cloud, a differenza dei concorrenti primari Google e Amazon.

ASML, malgrado il rallentamento degli ordinativi per le sue macchine per la litografia, si aspetta ancora un fatturato robusto dopo il 2024, un anno di normalizzazione.

Siamo lieti di osservare la normalizzazione dei dati sull'inflazione e la reazione positiva dei mercati alle aspettative di tassi piu' bassi. Cio' detto, manteniamo un approccio disciplinato e realistico in tema di prospettive.

Le valutazioni hanno registrato un incremento significativo in novembre, mentre la domanda evidenzia un rallentamento in un'ampia gamma di settori e i tassi d'interesse rimangono relativamente elevati. Continuiamo a concentrarci sulle societa' di alta qualita' in grado di generare una crescita strutturale degli utili a lungo termine con buona visibilita' per il prossimo anno.

*Analista & Gestore del fondo Comgest Growth Global



