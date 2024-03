Comgest: Giappone, tra sfide demografiche e nuove opportunita' di investimento - PAROLA AL MERCATO

di Richard Kaye * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - In Giappone l'invecchiamento della societa' e' spesso considerato un problema per gli investitori. Tuttavia, come per altri aspetti del mercato giapponese, non si investe nel paese, ma nelle societa' globali che vi sono quotate. Il Giappone, infatti, e' ricco di societa' con un'esposizione globale simile a quella di Microsoft e Apple, con crescita e margini migliori, che spesso vengono ignorate perche' gli investitori confondono l'opportunita' di mercato con il Paese. Tra queste vi e' Softbank, che di recente e' balzata di quasi il 30% grazie al fatto che la societa' del suo gruppo ARM ha impressionato gli investitori con le sue opportunita' nell'architettura dei chip per l'intelligenza artificiale.

Allo stesso tempo, l'economia giapponese e' una tra le piu' avanzate e cio' permette di effettuare investimenti meno accessibili in altri mercati. La conseguente carenza di manodopera ha favorito il nostro investimento in Recruit, la piu' grande societa' giapponese di collocamento del personale, che si e' concentrata sulle donne e ha contribuito a portare il tasso di occupazione femminile in Giappone a un livello superiore a quello americano. Altre aziende che stanno affrontando la carenza di manodopera sono Obic, un fornitore di software per l'ottimizzazione del flusso di lavoro per le piccole imprese e Fanuc, i cui robot costruiscono automobili ma sono in grado anche di pulire ciotole di riso.

L'essere il primo Paese definito 'vecchio' ha permesso al Giappone di creare leader mondiali nel settore delle apparecchiature mediche, come Sysmex, inizialmente la piu' grande azienda giapponese di analisi del sangue (e ora la piu' grande al mondo), che ha risposto alla necessita' di effettuare test per il cancro allo stomaco tra gli uomini giapponesi, man mano che la dieta del Paese si occidentalizzava. Sysmex e' anche pioniera (con partner farmaceutici globali) nei test per l'Alzheimer a partire dal liquido spinale, sempre in risposta a esigenze emerse nel Paese. Asahi Intecc, leader mondiale nella produzione di dispositivi di assistenza cardiovascolare, e' un altro prodotto naturale dell'invecchiamento della societa' giapponese, e della tendenza dei suoi cittadini a temere gli interventi a cuore aperto e a preferire procedure meno invasive.

Nonostante cio', Tokyo ha una popolazione in crescita, molti giovani e lo stesso dinamismo che si riscontra in altre grandi metropoli dell'Asia orientale. Anche noi investiamo in questo tema, attraverso Oriental Land, che gestisce Disneyland Tokyo, il parco a tema piu' frequentato dell'Asia, dove gli abitanti di Tokyo di tutte le generazioni e i turisti stranieri di passaggio si godono la versione giapponese dei classici della cultura americana.

