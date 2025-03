Comgest: cosa rende gli Stati Uniti il mercato azionario piu' forte del mondo? - PAROLA AL MERCATO

di Christophe Nagy * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Anche se molti indicano come risposta la sua tecnologia di punta, le sue strutture di ricerca e le abbondanti risorse naturali, Comgest ritiene che il vero motore della crescita statunitense sia la produttivita' del lavoro. La nostra strategia US Equities, in azioni USA, mira a sfruttare questa efficienza concentrandosi sulle societa' che ottengono di piu' con meno risorse.

Nell'ultimo decennio, il mercato azionario statunitense ha costantemente sovraperformato le sue controparti internazionali. Dal 2014, l'indice S&P 500 delle societa' USA a grande capitalizzazione ha generato rendimenti su base annua del 12,5%, superando il 4,4% conseguito dall'indice MSCI World, USA esclusi. Solo nell'ultimo anno, l'indice S&P 500 e' salito del 24,5%: si tratta della quarta volta che ha conseguito guadagni superiori al 20% dal 2019. Dal nostro punto di vista, la recente sovraperformance degli Stati Uniti e' dovuta a una vasta gamma di fattori, tra cui lo spirito imprenditoriale del Paese, infrastrutture di ricerca sofisticate, un sistema educativo di alto livello, il rispetto dello stato di diritto e abbondanti risorse naturali.

A nostro giudizio, un propulsore critico ma spesso trascurato della sovraperformance statunitense e' il tasso di produttivita' del lavoro del Paese. Tra il 1995 e il 2019, la produttivita' per ora lavorata negli Stati Uniti e' aumentata del 50%, ovvero l'equivalente del 2,1% annuo. A titolo di confronto, nello stesso periodo il tasso di produttivita' del lavoro della zona euro e' aumentato del 28%, ovvero dell'1% annuo.3 A seguito della pandemia di COVID-19, gli Stati Uniti hanno ampliato il proprio vantaggio in termini di produttivita' del lavoro rispetto agli altri Paesi del 'Gruppo dei Sette' (G7). Tra il quarto trimestre del 2019 e il secondo trimestre del 2024, la produttivita' del lavoro negli Stati Uniti e' aumentata del 6,7% rispetto ad appena lo 0,9% nell'Unione europea. A fronte del calo dei tassi di natalita' globali e della crescita della popolazione, consideriamo la produttivita' del lavoro statunitense un segnale fondamentale di resilienza economica, il che sottolinea la nostra convinzione che l'economia statunitense sia ancora in grado di prosperare.

Il ritorno del Presidente Trump alla Casa Bianca - con promesse di tagli fiscali e deregolamentazione - unitamente all'ascesa dell'intelligenza artificiale (IA) hanno alimentato l'ottimismo degli investitori in merito a un sostenuto rialzo dei titoli statunitensi nel 2025. Tuttavia, riteniamo che le decisioni di investimento non dovrebbero essere influenzate dalla retorica politica o dalla performance di settori specifici, come l'IA. Che si tratti dell'industria edile, delle procedure mediche automatizzate o delle cure sanitarie per gli animali, il vasto mercato statunitense offre una moltitudine di opportunita' di crescita, anche al di la' dei Magnifici Sette.

COSTRUIRE OGGI L'AMERICA DI DOMANI Dopo innumerevoli anni di incuria e degrado, la rete infrastrutturale statunitense (strade, ferrovie, aeroporti e ponti) e' esposta a grandi difficolta' ed e' in ritardo rispetto ad altri Paesi industrializzati. Nel 2021, l'American Society of Civil Engineers, l'ordine statunitense degli ingegneri civili, ha attribuito agli Stati Uniti la valutazione 'C-' per le infrastrutture, citando strade inadeguate, infrastrutture dell'aviazione carenti e una rete elettrica che sta diventando obsoleta. Un ponte su tre deve essere sostituito o riparato e il 20% di tutti gli arrivi e le partenze aeree e' in ritardo a causa di aeroporti molto trafficati. Di fronte a queste sfide, sono aumentati gli investimenti e il sostegno bipartisan per rivitalizzare le infrastrutture del Paese.

Allo stesso tempo, e' probabile che i modelli di migrazione interna e internazionale esercitino una pressione ancora maggiore sull'obsoleta rete infrastrutturale americana. Tra il 2023 e il 2024, la popolazione statunitense e' cresciuta di quasi l'1,0%, facendo segnare la crescita demografica piu' rapida dal 2001, sostenuta da un'impennata della migrazione internazionale netta. Gli stati dell'America meridionale e occidentale, come la Florida, il Texas, il Nevada e lo Utah, sono tra i Paesi a crescita piu' rapida.

Riteniamo che queste sfide presentino opportunita' per gli investitori a lungo termine, in particolare le societa' del settore edile. A nostro avviso, Vulcan Materials Company, il maggiore produttore di materiali inerti per l'edilizia (come sabbia, ghiaia e pietrisco), e' nella posizione ideale per sfruttare queste crescenti esigenze in termini di infrastrutture. Fondata nel 1909 a Birmingham, in Alabama, l'azienda controlla diverse indispensabili vie di trasporto mediante chiatta, treno e autobus. Vulcan Materials e' fortemente presente nel Sud e nell'Ovest degli Stati Uniti, incluse 35 delle citta' piu' in rapida espansione del Paese.

Con l'ascesa dell'intelligenza artificiale, Vulcan Materials e' stata coinvolta anche nella costruzione di centri dati e fabbriche. La societa' ha anche capitalizzato sul reshoring (il ritorno della produzione sulle coste domestiche), oltre che sulla crescita di soluzioni per le energie rinnovabili.

* Gestore del fondo Comgest Growth America di Comgest.

