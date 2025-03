Comgest: cosa rende gli Stati Uniti il mercato azionario piu' forte del mondo? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Con l'aumento dell'aspettativa di vita a livello mondiale, si e' registrata una ripresa delle attivita' mediche. Tra il 2018 e il 2023, le operazioni mediche e gli interventi chirurgici sono aumentati su base annua del 22%. Intuitive Surgical produce strumenti in grado di assistere i medici negli interventi chirurgici e offre ai pazienti la possibilita' di essere sottoposti a operazioni comodamente da casa. I robot della societa', tra cui la macchina chirurgica Da Vinci, offrono ai pazienti interventi chirurgici minimamente intrusivi, con conseguente minor numero di complicanze chirurgiche e tempi di recupero piu' rapidi.

Sulla base del nostro processo di investimento, riteniamo che Intuitive Surgical abbia caratteristiche in linea con il nostro approccio Quality Growth e il tipo di 'miglioramenti della produttivita'' che ricerchiamo nell'ambito della costruzione del portafoglio Comgest US Equities. Dal nostro punto di vista, gli strumenti aziendali rappresentano una soluzione win-win-win per ospedali, pazienti e il sistema sanitario in generale. Oltre a migliorare il comfort e velocizzare la guarigione dei pazienti, riteniamo che gli strumenti di Intuitive Surgical possano liberare posti letto ospedalieri e garantire risparmi sui costi per i sistemi sanitari consentendo interventi chirurgici a domicilio.

Mentre i tassi di matrimonio e di natalita' sono in calo a livello mondiale, si e' registrato un aumento del possesso di animali domestici. Negli Stati Uniti, il 66% degli americani deteneva almeno un animale domestico nel 2023, in aumento rispetto al 56% del 1988. Nell'Unione europea oltre 90 milioni di famiglie (46%) possiedono un animale domestico.

Contemporaneamente, in Cina si prevede che entro il 2030 il numero di animali domestici raddoppiera' rispetto al numero di bambini piccoli. Molti 'genitori' di animali domestici considerano i loro animali come l'equivalente dei figli e sono disposti a spendere in modo significativo per cibo, accessori e servizi veterinari per i loro 'bambini in pelliccia'.

Zoetis, il piu' grande produttore mondiale di farmaci per animali domestici e bestiame, sta migliorando la salute degli animali. Come nel caso di altre societa' farmaceutiche, Zoetis ha sfruttato la ricerca e lo sviluppo per produrre medicinali volti a trattare le malattie e le patologie mediche degli animali. L'approccio aziendale all'innovazione ha portato a un'ampia gamma di progressi medici nel trattamento del dolore, del cancro, delle malattie cardiache e di altre patologie potenzialmente letali. Oltre alla R&S, riteniamo che la societa' possieda forti vantaggi commerciali e produttivi rispetto ai concorrenti in questo settore.

In qualita' di investitori a lungo termine, aderiamo al principio secondo cui la pazienza e' la chiave per sbloccare la creazione di valore. Sebbene questi settori - infrastrutture, sanita' e salute degli animali domestici - possano non godere del fascino dell'IA, riteniamo che offrano opportunita' di crescita a lungo termine. La nostra strategia di investimento, basata sull'analisi bottom-up, ricerca societa' con vantaggi competitivi duraturi e una crescita degli utili sostenibile. Invece di limitarci a determinati settori e tendenze, preferiamo concentrarci sulla resilienza, l'efficienza e il potenziale di crescita di una societa' nel lungo periodo.

I cicli economici vanno e vengono, ma restiamo fiduciosi sul fatto che alcune caratteristiche del mercato statunitense, inclusa la produttivita' del lavoro, siano destinate a rimanere. L'approccio di investimento di Comgest si basa su un orizzonte a lungo termine: puntiamo a detenere i nostri investimenti a tempo indeterminato e ci aspettiamo che dimostrino una crescita costante. Da questo punto di vista, riteniamo che societa' come Vulcan Materials, Intuitive Surgical e Zoetis possiedano i fondamentali solidi, i vantaggi competitivi e la resilienza che le porteranno lontano, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

