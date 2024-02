Comgest: Cina, sfruttare la potenza del Drago nel 2024 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - INNOVAZIONE ATTRAENTE Una forte innovazione continua a fiorire, con un impatto limitato della debolezza dell'economia. Alcuni analisti e gestori di portafoglio di Comgest hanno visitato la fiera industriale di Shanghai nel novembre 2023, incontrando leader asiatici come Delta (Taiwan) e Inovance (Cina) e i loro concorrenti piu' avanzati come Fanuc e Yaskawa (entrambi giapponesi) e Siemens (Germania). La domanda di automazione nel settore automobilistico, nella robotica e nei processi di produzione industriale in generale continua a crescere e quasi tutti i concorrenti hanno dichiarato di aver visto alcune aziende cinesi conquistare quote maggiori offrendo prodotti migliori. La Cina ha presentato il suo primo chip a 7 nanometri - ancora nelle prime fasi di produzione - per cui e' necessario verificarne la qualita' e l'efficacia. Altri esempi di aumento della domanda riguardano il settore MedTech, dove a nostro avviso Mindray[4] ha ricevuto buoni ordini per i propri sistemi di monitoraggio dei pazienti e di ematologia al di fuori della Cina.

LA STRADA TORTUOSA VERSO LA CARBON NEUTRALITY La nostra ricerca ci porta a credere che il passaggio alla carbon neutrality stia accelerando. Tuttavia, in qualita' di investitori a lungo termine, siamo realisti riguardo alle asperita' del percorso verso la neutralita' delle emissioni di carbonio. A nostro avviso, siamo piu' che mai vicini, anche se tecnologia, costi e geopolitica possono rappresentare ostacoli significativi. CATL (Cina) e LG Energy Solution (Corea) sono i due maggiori produttori di batterie a livello globale, con un vantaggio in termini di costi, un'ampia copertura tecnologica e un'impronta globale[5]. Tra i competitor cinesi nel settore delle auto della categoria New Energy, Li Auto si distingue per il design dei prodotti, la gestione dei costi e la crescita del business. Nel settore dell'energia solare, riteniamo che il vetro solare sia meno deflazionistico, che subira' meno sconvolgimenti sul piano tecnologico e che sia meno esposto a livello geopolitico rispetto ad altri settori. L'azienda cinese Xinyi Solar e' il piu' grande produttore di vetro solare al mondo[6] e gode di un forte vantaggio in termini di costi rispetto agli altri produttori, grazie alla scala, all'efficienza e alle competenze manageriali.

IMBRIGLIARE IL DRAGO Con la probabilita' di un contesto di tassi d'interesse piu' bassi per il dollaro e che il mercato immobiliare cinese tocchi il fondo, accompagnato da un continuo sviluppo dell'innovazione e del consumo di energia, una rotazione verso l'Estremo Oriente potrebbe essere una buona strategia di portafoglio. Con la fine dell'Anno del Coniglio e lo scatenarsi del Drago, riteniamo che sia giunto il momento di cercare in Cina una crescita di qualita' e di lungo periodo.

*gestore del fondo Comgest Growth China.

