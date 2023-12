Comgest: Cina, interessanti sviluppi nell'healthcare - PAROLA AL MERCATO

di Jasmine Kang* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - Il PMI cinese di ottobre e' scivolato in territorio di contrazione dopo quattro mesi di lieve miglioramento. A nostro avviso, l'inflazione dell'indice dei prezzi alla produzione (IPP) rimarra' un ostacolo quest'anno. Nonostante la debolezza dei dati macroeconomici, l'economia cinese sembra stabilizzarsi.

Il PMI dei servizi ha continuato ad espandersi e, con il calo della crescita tra agosto e settembre, la crescita del PIL del terzo trimestre ha registrato un rimbalzo sequenziale dell'1,3% rispetto al trimestre precedente, portando a una crescita del 4,9% su base annua (a/a), migliore del previsto.

Il governo centrale ha annunciato che emettera' altri 1.000 miliardi di RMB attraverso uno speciale titolo di Stato, in aggiunta al deficit fiscale totale originariamente previsto di 3.900 miliardi di RMB, portando il deficit fiscale al 3,8% del PIL. Riteniamo che l'utilizzo della spesa fiscale come strumento, in misura ragionevole, fornira' un buon sostegno all'economia.

Intravediamo alcuni sviluppi interessanti nel settore sanitario. WuXi AppTec ha mantenuto un forte slancio di crescita, soprattutto per quanto riguarda i progetti relativi al GLP-1, che dovrebbero guidare la crescita dell'azienda nel 2024. Anche Wuxi Biologics dovrebbe sfruttare l'effetto positivo del prossimo lancio di diversi farmaci ADC. La gestione di Lepu Medical ha visto da settembre un avvio della ripresa delle sue attivita' commerciali dall'impatto della campagna anticorruzione cinese. Nel terzo trimestre Mindray ha registrato una crescita degli utili del 20% piu' solida del previsto e ha ribadito le sue stime di crescita del 20% per l'intero anno. NetEase ha proseguito la sua vigorosa attivita' nel settore dei videogiochi, ottenendo la licenza per Condor Heroes.

In un contesto di debolezza economica, Centre Testing ha registrato una crescita degli utili del 3% nel terzo trimestre, in quanto i test medici e farmaceutici sono stati influenzati dalla gia' citata campagna anticorruzione, mentre i test generali sono stati messi sotto pressione dalla lentezza delle attivita' edilizie.

*Gestore del fondo Comgest Growth China

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

