Comgest: Cina, crescita guidata dall'innovazione - PAROLA AL MERCATO

di Jasmine Kang * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Gli investitori esteri si sono riversati sui titoli legati all'IA e alla tecnologia dopo il cosiddetto 'momento Deepseek'. Il rally e' stato quindi molto concentrato: solo la meta' dei componenti dell'indice ha generato rendimenti positivi, mentre due pesi massimi dell'indice - Tencent e Alibaba - hanno rappresentato da soli oltre la meta' della performance.

L'economia cinese e' cresciuta di circa il 5%, trainata dalla produzione industriale e da esportazioni migliori del previsto. Tratti distintivi di questa crescita guidata dall'industria sono stati i progressi in termini di produttivita', qualita' e tecnologia. Alcuni di questi sviluppi si sono tradotti in opportunita' d'investimento interessanti in ambiti come batterie ed escavatori. Tuttavia, un'eccessiva concorrenza lato offerta ha eroso i margini e la redditivita' in altri settori, come il solare. I consumi sono cresciuti piu' lentamente del Pil, poiche' la fiducia dei consumatori tarda a riprendersi. I titoli dei beni di consumo hanno registrato performance deludenti. Al contrario, la domanda di servizi e' rimasta robusta e i titoli dei servizi al consumo hanno ottenuto buoni risultati.

NetEase ha registrato nuovamente una crescita a due cifre dei ricavi da gaming nel 2025. Il nuovo gioco Where Winds Meet sta ottenendo una buona trazione, e anche i titoli in fase di lancio, come Ananta, sembrano promettenti.

Tencent ha mantenuto una crescita a due cifre nei ricavi da gaming e pubblicita'. La consideriamo la franchise di maggiore qualita' in Cina, con una valutazione ragionevole.

Byd e' il principale produttore mondiale di veicoli elettrici (EV). La crescita degli utili e' trainata dalle vendite internazionali di EV, dove la redditivita' e' significativamente piu' elevata.

DiDi e' la piattaforma di ride-hailing dominante in Cina, con una quota di mercato del 65%. Ci aspettiamo una crescita dei ricavi e un'espansione dei margini nelle attivita' domestiche, mentre l'espansione internazionale resta un punto da monitorare.

Ci aspettiamo che nel 2026 il governo cinese affronti gradualmente alcuni dei principali squilibri economici del Paese: margini industriali compressi a causa dell'eccessiva concorrenza, crescita lenta dei consumi interni, prezzi al consumo bassi e surplus commerciale elevato. Le societa' dei beni e servizi al consumo dovrebbero dimostrare una resilienza superiore alle aspettative attuali del mercato. Ci aspettiamo che i consumi esperienziali ed emozionali continuino a rappresentare una quota significativa della spesa dei consumatori, mentre la domanda di viaggi domestici dovrebbe rimanere robusta e il turismo in entrata potrebbe accelerare ulteriormente, fornendo ulteriore supporto.

Manteniamo invece un atteggiamento cauto sulle aziende esportatrici. Dato l'elevato surplus commerciale della Cina, e' probabile che queste societa' affrontino un aumento delle misure protezionistiche da parte di altri mercati, in particolare gli Stati Uniti - Trump ha aperto il vaso di Pandora. Inoltre, saranno esposte a pressioni derivanti da un rafforzamento dello yuan.

Nel lungo periodo, la crescita economica della Cina continuera' ad essere trainata dall'offerta, guidata da innovazioni tecnologiche e aggiornamenti nella produzione industriale. Questo contesto genera opportunita' d'investimento in nuovi settori come semiconduttori, automazione, robotica, guida autonoma, intelligenza artificiale, fusione nucleare ed esplorazione spaziale.

Alcune di queste opportunita' riguardano la sostituzione domestica di mercati esistenti, altre invece sono completamente nuove. Nei settori tecnologico e industriale cinesi, osserviamo spesso un pattern ricorrente di rapida crescita seguita da saturazione altrettanto rapida, concorrenza accesa e perdita di vantaggio competitivo da parte dei leader man mano che la tecnologia matura. Il nostro obiettivo e' identificare aziende con lunghi orizzonti di crescita e solidi vantaggi competitivi su piu' fronti.

* Gestore del fondo Comgest Growth China di Comgest "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

