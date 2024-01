Comal: si aggiudica bando per impianto produzione moduli fotovoltaici in Abruzzo

Investimento complessivo di 16,1 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 8 gen - Comal, societa' di Montalto di Castro attiva nelle rinnovabili, si e' aggiudicata il bando 'Next Appennino Misura B1.2 - B3.3', per la realizzazione un impianto industriale per la produzione di moduli fotovoltaici innovativi e ad alta efficienza in Provincia dell'Aquila.

L'investimento complessivo, si legge in una nota, e' di 16,1 milioni di cui 6,9 milioni di finanziamento agevolato, 4,9 milioni di contributo in conto impianti, 0,2 milioni di contributi diretti e 4,1 milioni di finanziamento bancario, richiesto direttamente da Comal attraverso un partner finanziario gia' individuato. "Il progetto e' 100% Made in Italy e potra' contribuire ad aumentare la capacita' energetica del nostro Paese e ridurre la dipendenza degli approvvigionamenti di questi importanti elementi dall'estero" ha commentato Alfredo Balletti, amministratore delegato di Comal.

