Comal: acquisisce 3 nuovi ordini per Trucker SunHunter in 10 impianti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ago - Comal, attiva in impianti fotovoltaici all'avanguardia, ha acquisito tre nuovi ordini. Il primo contratto riguarda una fornitura di Tracker SunHunter, con opzione installazione, per 5 impianti da 1 MWp cadauno localizzati in Puglia e con previsione di ulteriori forniture per una significativa quantita' di impianti simili che lo stesso investitore e' in procinto di realizzare; la fornitura sara' evasa entro tre mesi. Il secondo ordine EPC (Engineering, Procurement, Construction) compresa la fornitura di Tracker SunHunter riguarda un impianto da 1 MWp in Piemonte per conto di un nuovo committente. Infine, un ordine per 4 impianti (uno in Sicilia, uno in Puglia e 2 nelle Marche) da parte di un fondo estero che investe in Italia e riguarda esclusivamente la fornitura di trackers per un impianto da 9 MWp. Le caratteristiche tecniche dei Tracker SunHunter e le innovazioni digitali di controllo di cui sono dotati, collocano il prodotto all'avanguardia e lo rendono molto interessante e competitivo sul mercato dell'impiantistica solare, secondo una nota della societa'.

