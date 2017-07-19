Columbia Threadneedle: Tokyo verso un cambio della guida - PAROLA AL MERCATO

di Anthony Willis* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 ott - .All'inizio di settembre il primo ministro Shigeru Ishiba ha annunciato le dimissioni; nel fine settimana si terranno le elezioni per scegliere il nuovo leader.

.I candidati sono due: Sanae Takaichi - che potrebbe diventare la prima donna premier del Giappone - e Shinjiro Koizumi, attuale ministro dell'Agricoltura e figlio dell'ex premier Junichiro Koizumi.

.Koizumi e' considerato il favorito ma il voto sara' probabilmente molto serrato. Una vittoria di Takaichi, piu' interventista e favorevole a una maggiore spesa pubblica, potrebbe preoccupare i mercati alla luce dell'elevato rapporto debito/PIL (circa 260%).

.Pur non avendo la maggioranza parlamentare, il Partito Liberal Democratico potra' verosimilmente trovare accordi con altre forze politiche per ottenere la nomina del nuovo premier.

Questa settimana l'attenzione dei mercati si concentra sul Giappone, dove nel fine settimana si terranno le elezioni per la nuova leadership a seguito delle dimissioni del primo ministro Shigeru Ishiba, reduce da una doppia sconfitta elettorale alla Camera alta e alla Camera bassa. Il voto giunge in una fase cruciale per il Paese, caratterizzata da un'inflazione che si mantiene intorno al 3% - livelli che non si registravano da decenni - e da una Bank of Japan orientata a proseguire il ciclo di rialzo dei tassi. Nonostante l'impatto dei dazi statunitensi e l'aggiustamento salariale in corso, l'economia giapponese conferma una buona resilienza I candidati principali sono Sanae Takaichi, che in caso di vittoria diventerebbe la prima premier donna della storia giapponese, e Shinjiro Koizumi, attuale ministro dell'Agricoltura e figlio dell'ex primo ministro Junichiro Koizumi (2001-2006), figura ancora molto popolare. Koizumi appare lievemente favorito, ma la competizione resta aperta.

Sul piano dei mercati, una vittoria di Takaichi potrebbe introdurre maggiore volatilita': il suo programma, orientato a un incremento della spesa pubblica, potrebbe sollevare interrogativi alla luce di un debito pubblico gia' superiore al 260% del PIL. Va tuttavia ricordato che la gran parte di questo debito e' detenuta da investitori domestici, circostanza che attenua i rischi di instabilita' finanziaria rispetto a Paesi piu' esposti al finanziamento estero, come ha osservato l'ex governatore della Bank of England Mark Carney. Takaichi ha inoltre definito 'inopportuno' un ulteriore rialzo dei tassi, posizione in potenziale contrasto con l'attuale orientamento restrittivo della BoJ, che potrebbe comunque procedere con un incremento oltre l'attuale 0,5% - massimo da 18 anni.

Un eventuale successo di Koizumi garantirebbe probabilmente alla Banca centrale maggiore flessibilita', consentendo di rinviare il prossimo rialzo a fine mese. Resta l'incognita parlamentare: privo della maggioranza assoluta, il Partito Liberal Democratico dovra' stringere alleanze, sebbene in passato simili convergenze siano state raggiunte senza difficolta'.

Dal punto di vista degli investimenti, il nostro approccio sul mercato giapponese e' divenuto piu' costruttivo. Nelle strategie multi-asset abbiamo incrementato le posizioni verso un peso neutrale, sostenuti da fondamentali solidi, dalla prospettiva di una crescita superiore all'1% nel 2025 e da fattori strutturali quali riforme societarie, guidance sugli utili favorevole e un numero crescente di buyback azionari.

Continueremo a monitorare con attenzione l'evoluzione politica del fine settimana, pronti ad adeguare il posizionamento qualora si delineassero scenari differenti.

*Investment Manager di Columbia Threadneedle Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 04-10-25 13:15:18 (0304) 5 NNNN