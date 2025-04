Columbia Threadneedle Investments: verso una crisi annunciata? Gli Usa e il rischio di recessione autoindotta - PAROLA AL MERCATO

di Anthony Willis * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - .L'incertezza sulle tariffe continua a generare volatilita' sui mercati azionario e valutario. Tuttavia, alcune indiscrezioni positive su potenziali accordi tra Stati Uniti, Regno Unito, UE e Giappone offrono segnali di cauto ottimismo; .L'eccezionalismo economico statunitense e' sempre piu' messo in discussione. La retorica del Presidente Trump nei confronti del Presidente della Fed, Jerome Powell, contribuisce ulteriormente ad alimentare l'incertezza; .Sebbene i rischi macroeconomici siano in aumento, al momento non prevediamo una recessione negli Stati Uniti. Riteniamo piu' probabile uno scenario di stagflazione, con crescita debole, inflazione in aumento e disoccupazione in crescita; .I sondaggi mostrano segnali di indebolimento della domanda dei consumatori. Restiamo in attesa di vedere se questi dati avranno un reale impatto sulla crescita economica, ma un eventuale deterioramento potrebbe indurci a rivedere le nostre posizioni e determinare ulteriori ribassi sui mercati.

Al momento l'incertezza sui dazi continua e i mercati azionari, obbligazionari e valutari restano volatili. Sono emerse alcune indicazioni preliminari di apertura verso possibili intese commerciali, o quantomeno l'avvio di negoziati, tra il Regno Unito, l'Unione Europea e il Giappone, sebbene al momento non siano pervenute conferme ufficiali. La Cina, da parte sua, ha manifestato la disponibilita' a riaprire il dialogo, subordinando tuttavia tale possibilita' a un atteggiamento piu' rispettoso da parte degli Stati Uniti nei rapporti bilaterali. E' possibile affermare che Stati Uniti si stiano imbarcando in un atto di autolesionismo economico? Sembrerebbe proprio di si'. Il rischio di recessione e' chiaramente aumentato, ma per il momento non rappresenta la nostra ipotesi di base. Ad oggi, il posizionamento degli investitori e i dati dei sondaggi sono estremamente deboli, il che significa che potrebbero esserci rischi di rialzo nel caso di sorprese positive dai colloqui commerciali - se questi avranno luogo.

Il tema della messa in discussione dell'eccezionalita' degli Stati Uniti resta centrale: i consumatori hanno speso i loro risparmi per far fronte alla pandemia, la spesa pubblica e il deficit di bilancio USA sono sotto i riflettori e la fiducia delle imprese e' debole, il che significa che probabilmente assisteremo a una mancanza di investimenti. Tutto cio' avviene in un contesto di grande incertezza, ulteriormente aggravato dalle continue contestazioni del Presidente Trump all'autorita' del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e dai suoi tentativi di licenziarlo; si tratterebbe di un campo minato dal punto di vista legale e la rimozione di un solo membro votante su 12 non modificherebbe necessariamente la politica dei tassi.

Quindi, se non stiamo ancora assistendo a una recessione negli Stati Uniti, cosa ci dobbiamo aspettare? Riteniamo che l'esito piu' probabile sia la stagflazione. Cio' si tradurrebbe in una crescita economica statunitense molto lenta, intorno allo 0,5%, e in un'inflazione tra il 3,5% e il 4%, con un aumento del tasso di disoccupazione dall'attuale 4,2% a circa il 4,7%. In questo scenario, la Fed sara' probabilmente molto piu' preoccupata dell'inflazione (e del mantenimento delle aspettative di inflazione) che del rallentamento della crescita o dell'aumento della disoccupazione a un livello, comunque, ben inferiore alla media trentennale.

